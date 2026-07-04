Un detalle estético que generó críticas en varios uniformes de Nike durante el Mundial 2026 ahora despierta dudas entre algunos aficionados de Chivas tras el regreso de la marca al club.

El regreso de Nike como proveedor oficial de Chivas genera una enorme expectativa entre los aficionados rojiblancos. Después de varios años con Puma, la marca estadounidense volverá a vestir al Guadalajara a partir del Apertura 2026, aunque las primeras reacciones en redes sociales también dejaron una preocupación relacionada con el diseño que utilizarían las nuevas camisetas.

Todo comenzó durante la Copa del Mundo 2026. Varias de las selecciones patrocinadas por Nike, entre ellas Inglaterra, Francia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Croacia, estrenaron un nuevo diseño que rápidamente llamó la atención por un llamativo abultamiento en la zona de los hombros. El detalle se volvió viral en redes sociales y generó cientos de comentarios por el aspecto que adquirían las camisetas una vez puestas por los futbolistas.

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La situación alcanzó tal repercusión que la propia Nike reconoció públicamente el inconveniente. La empresa explicó que el problema no afectaba el rendimiento de las prendas, aunque admitió que “la estética no está donde debería estar”. Posteriormente, la compañía optó por recomendar a las federaciones un procedimiento de lavado y vaporizado de las camisetas para reducir visualmente el efecto en los hombros, sin modificar el diseño original.

Es precisamente ese antecedente el que hoy despierta dudas entre los aficionados de Chivas. Aunque el club apenas confirmó el acuerdo con Nike y todavía no presentó oficialmente su nueva indumentaria, distintos reportes apuntan a que utilizará la misma base de diseño que la marca implementó con varias de sus selecciones nacionales. De momento no existe ninguna confirmación de que la camiseta rojiblanca vaya a presentar ese detalle, aunque la similitud del template ha abierto el debate entre los seguidores del Rebaño.

Los detalles del nuevo jersey de Chivas

Aunque Chivas todavía no ha presentado oficialmente su nueva camiseta, la Tienda Chivas ya habilitó una preventa que permitió conocer algunos detalles importantes. La versión para aficionados tendrá un costo de 1,999 pesos, mientras que la edición utilizada por los jugadores alcanzará los 2,999 pesos.

Además, las prendas no podrán enviarse a domicilio y deberán recogerse en la tienda ubicada en el Estadio Akron a partir del 16 de julio, apenas dos días antes del debut rojiblanco en el Apertura 2026. Paralelamente, diversas filtraciones en redes sociales muestran un diseño con cuello tipo polo en color azul, tradicionales franjas rojiblancas que se extienden hasta las mangas y detalles azul marino en los costados inferiores.