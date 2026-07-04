Armando González llegó a la Copa del Mundo como uno de los futbolistas mexicanos con mejor momento futbolístico, luego de convertirse en el máximo goleador mexicano de la Liga MX en la temporada 2025/2026. Por ello, muchos esperaban que el delantero de Chivas tuviera un papel importante con la Selección Mexicana. Sin embargo, su participación ha ido disminuyendo con el paso de los partidos, al grado de que únicamente ha visto acción en el encuentro inaugural.

Armando González ya no vería minutos con el TRI

En ese contexto, la afición rojiblanca ha manifestado constantemente su molestia al considerar que Javier Aguirre tiene “borrada” a la Hormiga dentro del combinado nacional. No obstante, en las últimas horas surgió una nueva polémica, ya que en una fotografía grupal compartida con los seleccionados mexicanos, Armando González tampoco aparecía junto al resto del plantel, algo que de inmediato llamó la atención.

Al percatarse de su ausencia, numerosos aficionados comenzaron a preguntar qué había sucedido con el delantero de Chivas, llegando incluso a especular que también podría estar siendo desplazado dentro de la convivencia del grupo. La preocupación aumentó porque, durante las semanas previas, se había visto a la Hormiga con una excelente relación con sus compañeros de Selección, siendo parte activa del buen ambiente que rodea al equipo mexicano.

Sin embargo, con el paso de los minutos la preocupación comenzó a disminuir, ya que los aficionados notaron que tampoco aparecían en la fotografía Alexis Vega, por lo que todo apunta a que simplemente se trató de una imagen tomada de manera improvisada cuando esos futbolistas no se encontraban presentes, por lo que no habría ningún indicio de un problema dentro del grupo.

Armando González podría tener minutos contra Inglaterra si México necesita un gol hacia el final

De cara al duelo frente a Inglaterra, la esperanza de la afición rojiblanca sigue siendo que Armando González pueda ingresar en la recta final del encuentro si la Selección Mexicana necesita un gol. Su movilidad, capacidad para atacar los espacios y olfato goleador podrían convertirse en un arma importante enfrentando a una defensa inglesa ya desgastada físicamente, por lo que todavía existe la posibilidad de que la Hormiga tenga una oportunidad para marcar diferencia en uno de los partidos más importantes del Mundial.