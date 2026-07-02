Tiburón respaldó a la Hormiga, asegurando que su rendimiento en el Guadalajara lo coloca como un serio candidato para emigrar al Viejo Continente.

Joel Sánchez destacó el presente de Armando González en Chivas y aseguró que el joven delantero ya cuenta con las condiciones necesarias para dar el salto al futbol europeo, gracias a su formación y madurez dentro de Verde Valle.

En entrevista con Rebaño Pasión, el “Tiburón” Sánchez subrayó que el artillero azteca no es un jugador improvisado, sino alguien que ha pasado por un proceso completo en las Fuerzas Básicas.

“Tiene 22, 23 añitos, tampoco es un niño, y aparte tiene un proceso en todas las categorías, fue campeón de Chivas, y también tiene proceso en selecciones infantiles, ya con la mayor, o sea, no es un chavo que es una apuesta”, explicó.

Asimismo, Joel Sánchez también recordó que la “Hormiga” González ya ha sido dos veces candidato a campeón de goleo en un equipo con la exigencia del Rebaño Sagrado, lo que, a su juicio, refuerza su crecimiento.

“Ya fue dos veces candidato a campeón de goleo, un equipo tan importante como Chivas, con la exigencia, no es fácil, a ver qué le falta, pues dar un paso importante como ya lo dio en su momento Mateo (Chávez), que sigue estando en un equipo formativo en Países Bajos, tampoco es un equipo con los grandes reflectores, dónde está Mateo, que tiene la misma formación igualita que Armando”, mencionó.

¿Armando González ya tiene las credenciales para jugar en Europa?

Por último, Joel Sánchez fue contundente en la plática que sostuvo con Rebaño Pasión al asegurar que Armando González está listo para un paso importante en su carrera: “De que está listo, por supuesto que está listo en lo futbolístico y sobre todo en lo mental”, concluyó.