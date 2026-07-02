La actuación de Raúl Rangel en el Mundial 2026 lo tiene a las puertas de romper una marca histórica de Walter Zeng.

El portero de Chivas, Raúl Rangel, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026. Más allá de sus destacadas actuaciones bajo los tres postes de la Selección Mexicana, el arquero rojiblanco tiene ahora la posibilidad de alcanzar una marca histórica que ha permanecido intacta durante más de tres décadas: el récord de imbatibilidad en Copas del Mundo, establecido por el italiano Walter Zenga.

El guardameta impuso este récord durante el Mundial de Italia 1990, donde logró mantenerse durante 517 minutos sin recibir un solo gol. Cabe mencionar que en aquella fiesta del futbol el TRI no acudió por el caso de los “cachirules”.

Desde entonces, ningún arquero ha conseguido superar la marca de Walter Zenga, considerada una de las más difíciles de romper en la historia de los Mundiales.

¿Cuántos minutos le faltan a Raúl Rangel para igualar la marca de Walter Zenga?

Tras disputarse los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, Raúl Rangel acumula 348 minutos sin recibir anotación, colocándose a 169 minutos de igualar el registro histórico de Walter Zenga.

Es importante recordar que durante el tercer partido de la Fase de Grupos, frente a Chequia, “Tala” Rangel no disputó el encuentro completo, ya que abandonó el terreno de juego para permitir el ingreso de Guillermo Ochoa.

Si logra extender su racha de imbatibilidad sin contar los tiempos extra, el portero de Club Deportivo Guadalajara no solo rompería una marca que ha permanecido intacta durante 36 años, sino que también consolidaría una de las actuaciones más memorables de un guardameta mexicano en la historia de las Copas del Mundo.