Alan Mozo salió de Chivas rumbo al Pachuca al inicio del Clausura 2026 en calidad de préstamo con opción de compra, en una operación que le permitiría al Guadalajara liberar una plaza y, al mismo tiempo, obtener un ingreso económico si los Tuzos decidían quedarse con el lateral derecho. Sin embargo, todo cambió apenas en sus primeros minutos con su nuevo equipo, cuando sufrió una grave fractura de tibia y peroné que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses.

Alan Mozo se fracturó al inicio del Clausura 2026.

La lesión no solo representó un duro golpe para el propio futbolista, sino también para Chivas. El plan del Rebaño Sagrado era que Mozo recuperara protagonismo en Pachuca para concretar su venta al finalizar el préstamo, pero la larga recuperación puso en duda que los hidalguenses ejercieran la opción de compra y frenó cualquier posibilidad de que otros equipos pudieran interesarse por él.

Ahora, el panorama cambió por completo. Alan Mozo ya se encuentra totalmente recuperado y trabaja al parejo del resto del plantel durante la pretemporada del Pachuca, dejando atrás la grave lesión que sufrió hace unos meses. Si logra recuperar su mejor nivel durante el Apertura 2026, aumentarán considerablemente las posibilidades de que sea comprado de forma definitiva, ya sea por los propios Tuzos o por algún otro club de la Liga MX.

Para Chivas, esta también representa una excelente noticia desde el aspecto económico. Alan Mozo no entra en los planes de Gabriel Milito, por lo que una venta definitiva permitiría al Guadalajara obtener ingresos por un futbolista que difícilmente tendría espacio en el proyecto deportivo actual, además de liberar de forma permanente su salario para seguir fortaleciendo otras áreas del plantel.

Alan Mozo tiene una gran oportunidad para relanzar su carrera en Pachuca

Después de varios meses alejados de las canchas, Alan Mozo tendrá el Apertura 2026 como una oportunidad para demostrar que dejó atrás la lesión más complicada de su carrera. Si consigue sumar minutos y recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores, todo apunta a que podrá encontrar acomodo definitivo lejos de Chivas, un escenario que beneficiaría tanto al jugador como al Guadalajara de cara al futuro.