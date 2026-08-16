El Guadalajara se reporta listo para enfrentarse a Santos Laguna en el regreso de la Liga MX, aunque hay muchas novedades con Armando González.

El fracaso de la Leagues Cup 2026 ha quedado atrás y Chivas ya pone su atención en el regreso a la Liga MX; sin embargo, en las últimas horas han surgido una ola de sacudidas sobre el futuro de Armando González en Europa, así como la lesión de Bryan González o el plan de Gabriel Milito por la ola de bajas en la defensa rojiblanca.

Olympiacos quiere a la Hormiga González

El especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, destapó que el club Olympiacos, lanzó una oferta formal a la directiva de Chivas para hacerse de los servicios de Armando González, aunque sin entrar en detalles de montos y especificaciones del contrato que le ofrecen al delantero del Guadalajara.

Inclusive, el mismo comunicador destapó que el Guadalajara no tiene en mente el vender al delantero; sin embargo, en caso de que llegue alguna oferta irresistible tanto económica como deportiva, el club no le negará el sueño europeo a la Hormiga.

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Hormiga tenía plan para irse a Europa en verano

Tras darse a conocer el interés del Olympiacos en hacerse de los servicios de la Hormiga, se destapó que el delantero y su grupo de representación tenía en mente el tener un gran Mundial para facilitar el traspaso a una de las cinco ligas más importantes del Viejo Continente.

Sin embargo, la falta de oportunidades que le otorgó Javier Aguirre con México, le complicó el panorama y la prueba de ello es que el equipo griego habría buscado el traspaso sin consultarle a los agentes del delantero.

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Cotorro González con lesión de poca gravedad

Omar Villarreal, mejor conocido como Villa Villa, destapó que el Guadalajara ya recibió el reporte médico de los estudios realizados a Bryan González, en donde se habría confirmado que el carrilero no tendría una lesión de gravedad, por lo que se espera que regrese a la actividad en aproximadamente cuatro semanas.

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La “sorpresa” de Gabriel Milito por las lesiones en Chivas

El Guadalajara ha sufrido múltiples bajas para el partido contra Santos Laguna, ya que ni Daniel Aguirre, José Castillo ni Bryan González estarán disponibles para el partido frente a los Guerreros, por lo que Gabriel Milito habría decidido mandar a llamar a Ángel Chávez para completar sus opciones a la defensiva.