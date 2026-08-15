Armando González podría estar cada vez más cerca de dejar Chivas para cumplir su sueño de jugar en Europa. César Luis Merlo reveló que durante la mañana de este sábado el Guadalajara recibió una primera oferta por la Hormiga proveniente del Viejo Continente. Aunque por ahora no han trascendido mayores detalles sobre la propuesta, el movimiento parece confirmar que el delantero rojiblanco ya comienza a ser buscado formalmente fuera del futbol mexicano.

Sin embargo, aunque se trata de una oportunidad para dar el salto al futbol europeo, una buena parte de la afición de Chivas no parece estar convencida de que sea el mejor destino para Armando González. La principal razón es que Olympiacos pertenece a la liga de Grecia, una competición que no suele estar considerada entre las mejores de Europa y que, para muchos aficionados, representa un retroceso deportivo respecto a otras opciones que podría encontrar la Hormiga.

Como siempre, los datos permiten tener una perspectiva más objetiva. La liga griega efectivamente no aparece dentro del Top 10 de las mejores competiciones europeas según el ranking de coeficientes de la UEFA. Actualmente ocupa el puesto 12, por detrás incluso de ligas como la de Turquía, Polonia y Chequia. Desde este punto de vista, quienes consideran que Armando González podría aspirar a un destino con mayor nivel competitivo tienen argumentos para cuestionar la propuesta del Olympiacos.

Pero hay un factor que cambia considerablemente el panorama: Olympiacos disputó la Champions League la temporada pasada y para esta jugará en la Europa League, por lo que la Hormiga podría comenzar a competir en torneos continentales de alto nivel. Eso sí, su participación dependerá de que cada año el club consiga superar las respectivas fases de clasificación, ya que no todos los años logra disputar las principales competiciones europeas.

Por otro lado, llegar a Olympiacos significaría para Armando González entrar directamente en el radar del futbol europeo. Tanto el club como la liga griega han servido como plataforma para que distintos jugadores posteriormente den el salto a equipos de mayor jerarquía. Por ello, si el objetivo de la Hormiga es utilizar su primera experiencia europea como trampolín para llegar eventualmente a una liga mucho más importante, Olympiacos podría representar una primera prueba interesante para demostrar que está preparado.

Armando González rechazó al CSKA Moscú precisamente por no tener un nivel deportivo alto

Hay que recordar que Armando González ya tuvo la posibilidad de salir de Chivas rumbo a Europa, cuando el CSKA de Moscú presentó una propuesta que incluso cumplía con las expectativas económicas del Guadalajara. Sin embargo, la operación no avanzó porque el entorno del futbolista y el propio club consideraron que deportivamente no representaba el salto que buscaban para la carrera de la Hormiga. Ahora, con Olympiacos nuevamente sobre la mesa, la gran pregunta será si las posibilidades de jugar competiciones europeas y utilizar al club griego como escaparate son suficientes para cambiar aquella postura.