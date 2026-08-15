Armando González podría estar muy cerca de dar el salto al fútbol europeo, pues ya llegó una oferta por él.

Armando González volvió a despertar el interés del futbol europeo y ahora Chivas ya recibió una primera oferta formal por el delantero. La Hormiga llamó la atención de clubes del Viejo Continente desde el torneo pasado, cuando incluso llegó una propuesta del CSKA de Moscú que cumplía con las expectativas económicas del Guadalajara. Sin embargo, la directiva rojiblanca decidió rechazarla con la intención de esperar una oferta proveniente de una liga de mayor nivel.

Sin embargo, esa espera parece estar llegando a su fin. En este nuevo mercado de fichajes ya llegó la primera propuesta por Armando González, misma que habría sido enviada durante la mañana de este sábado y que podría marcar el inicio de las negociaciones para que el delantero rojiblanco dé finalmente el salto al futbol europeo.

De acuerdo con información de César Luis Merlo y Súper Deportivo, Olympiacos de Grecia presentó su primera oferta formal para comprar a Armando González. Por ahora, se trataría de una propuesta inicial con la que el conjunto griego busca conocer la postura de Chivas y, a partir de ahí, comenzar a acercarse progresivamente a la cantidad que pretende recibir el Guadalajara por su futbolista más caro.

Según la información citada, Armando González lleva tiempo siendo seguido de cerca por Olympiacos, que finalmente decidió avanzar formalmente por su fichaje para la temporada 2026/2027. El interés ya se transformó en una negociación, por lo que ahora dependerá de las condiciones que puedan establecer ambos clubes para concretar la salida de la Hormiga.

Cabe recordar que la cláusula de rescisión de Armando González está fijada en 15 millones de dólares, una cantidad importante para cualquier equipo europeo. Sin embargo, Chivas y Olympiacos podrían encontrar una fórmula para reducir el pago inmediato, por ejemplo, acordando que el Guadalajara conserve un porcentaje de una futura venta, mecanismo similar que fue utilizado en la transferencia de Mateo Chávez, el último futbolista rojiblanco que dio el salto al futbol europeo.

¿Qué tan buena opción es el Olympiacos para la carrera de Armando González?

En el aspecto deportivo podría estar la principal duda para Armando González. Olympiacos representa la posibilidad de cumplir el sueño europeo y comenzar a competir en un entorno que podría acercarlo posteriormente a clubes de mayor nivel. Además, se trata de uno de los grandes candidatos habituales al campeonato de Grecia y un equipo que suele participar en competiciones como la Champions League o la Europa League.

Sin embargo, la UEFA coloca a la liga griega como la duodécima competición doméstica de Europa en su clasificación de coeficientes, por detrás de República Checa, décima, y Polonia, undécima. Por ello, la decisión de la Hormiga y de Chivas deberá considerar no solamente el salto al Viejo Continente, sino también qué tan importante puede ser este paso para su desarrollo y sus futuras oportunidades.