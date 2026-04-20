El nombre de Armando González continúa generando eco más allá del futbol mexicano, luego de que en semanas recientes surgieran versiones sobre el interés de distintos equipos de Europa por hacerse de sus servicios.

Sin embargo, el delantero mexicano del Club Deportivo Guadalajara optó por mantener la calma y dejar en claro cuál es su postura ante estos rumores.

Fue en entrevista con TV Azteca donde el canterano de Chivas fue directo al asegurar que no tiene conocimiento concreto sobre negociaciones o acercamientos formales.

“Yo no sé nada la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día, siempre cuando se hacen las cosas bien se hablan muchas cosas, y yo solo trato de enfocarme en lo mío” comentó restando importancia a las especulaciones.

A pesar de ello, la “Hormiga” González no ocultó que jugar en el Viejo Continente es una de sus grandes aspiraciones profesionales.

“Si se dan las cosas de ir a una gran liga de Europa, que es uno de mis objetivos y sueños, se dará, pero yo soy jugador de Chivas, y como lo dije la semana pasada, yo pienso en el partido que tengo enfrente, yo pienso en que quedemos líderes, yo pienso en que juguemos la liguilla y quedemos campeones, yo pienso en mi día a día y eso es en lo que yo me enfoco; ya después, si se da ir a Europa, si se me da otra cosa, yo soy jugador de Chivas, yo pienso en el día de mañana entrenar y seguir mejorando”, finalizó.

¿Qué equipos de Europa han mostrado interés en Armando González?

Son varios equipos del Viejo Continente los que han mostrado interés en Armando González, y entre ellos se encuentra el FC Barcelona, Borussia Dortmund, Celtic, Feyenoord y recientemente Sporting de Lisboa.