Armando González vivió un cumpleaños 23 muy especial, rodeado del cariño de la afición de Club Deportivo Guadalajara, ya que afuera de Verde Valle, varios seguidores rojiblancos se dieron cita para celebrar al joven atacante.

Una seguidora de Chivas sorprendió a la “Hormiga” con un pastel, gesto que fue recibido con una sonrisa por parte del futbolista, quien se encuentra disputando el título de goleo del Torneo Clausura 2026 con Joao Pedro.

Sin embargo los festejos no terminaron ahí, pues en el entrenamiento, sus propios compañeros del Rebaño Sagrado se encargaron de ponerle el toque divertido al cumpleaños, al propinarle un tradicional “pastelazo” en la cara, desatando risas dentro del grupo.

Cabe mencionar que todo esto se dio en la antesala del partido frente a Necaxa, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará la victoria para no comprometer el liderato.

¿Cuándo es el partido entre Necaxa y Chivas?

El partido entre los Rayos del Necaxa y el Club Deportivo Guadalajara se disputará este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México), y dicho encuentro podrá seguirse en vivo a través de ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.