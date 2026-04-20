El sábado Chivas volvió a tener acción en el Clausura 2026 luego de haber superado por 5-0 a Puebla. De lo que nadie habla es de la reacción de Ángel Sepúlveda y Richard Ledezma al estado del campo de juego del Estadio Akron, el cual era vergonzoso para una de la institución más grande de México.

Sin duda la familia Vergara debe sentirse orgullosa debido a que cumplieron un sueño de su padre que era que su inmueble reciba partidos de un mundial y lo hará desde el 11 de junio. Sin embargo, el estado del campo de juego era deplorable.

Lo que la transmisión no mostró fue la reacción de Ángel Sepúlveda y Richard Ledezma, dos jugadores que estaban fuera del partido por lesión, en el campo de juego del Estadio Akron. En un video publicado por José María Garrido, los dos recibieron a sus compañeros en la entrada de calor y aprovecharon a tocar la cancha la cual estaba pintada con clorofila.

Gabriel Milito habló del regreso de Ángel Sepúlveda y Richard Ledezma

En conferencia de prensa Gabriel Milito habló de la actualidad de los lesionados y que Richard Ledezma podría regresar ante Necaxa. “Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, reveló el entrenador argentino.

¿A qué hora se juega Necaxa vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo miércoles a las 21:00 en el Estadio Victoria. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Azteca Deportes y Claro Sports.