Los jugadores del Guadalajara volvieron a tener una maravillosa actuación en el último duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Se terminaron los ensayos y la Selección Mexicana se reporta lista para arrancar su participación en la Copa del Mundo 2026 tras el triunfo registrado en el ensayo que sostuvieron contra Serbia en la cancha del Nemesio Diez, en donde los jugadores de Chivas presumieron una buena actuación.

Javier Aguirre dejó en claro que el Guadalajara es la base del Tricolor y decidió mandar de arranque a tres rojiblancos en las figuras de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes brillaron contra la escuadra europea.

Con este resultado, el Tricolor se reporta listo para encarar su siguiente compromiso oficial que será la inauguración de la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

Raúl Rangel

El Tala tuvo una buena actuación en cada ocasión en que fue requerido, tanto en los pocos ataques serbios como para apoyar a los defensores para poder salir jugando. La realidad es que en el gol nada pudo hacer tras el error conjunto de Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

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Brian Gutiérrez

El mediocampista de Chivas tuvo una actuación más que destacada desde el silbatazo inicial, en donde se convirtió en el motor ofensivo de México, en donde lamentablemente se equivocó en un par de jugadas en donde tuvo que definir; sin embargo, se reivindicó con algunos pases para gol, destacando el del cabezazo de Johan Vásquez para empatar el marcador. El futbolista del chiverío salió de cambio al minuto 59.

Brian Gutiérrez se lució jugando entre líneas y demostrando su técnica individual (IMAGO 7)

Roberto Alvarado

El Piojo ha vuelto a demostrar su mejor versión futbolística y en el mejor momento, ya que presumió su entendimiento con Brian Gutiérrez, demostrando entendimiento por la banda derecha y generando mucho peligro en la portería serbia. En el segundo tiempo, Alvarado comandó los ataques, ocasionando el gol de Raúl Jiménez. El rojiblanco salió al minuto 72.

Piojo desbordó y puso pases buscando a Raúl Jiménez y Julián Quiñones (IMAGO 7)

Luis Romo

Luis Romo también tuvo la oportunidad de ver minutos en el amistoso contra Serbia ingresando de cambio al minuto 72, colocándose en defensa, en donde impuso su jerarquía acomodando el esquema del cuadro bajo mexicano.

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Armando González

Sorpresivamente, el Vasco Aguirre decidió no darle minutos a varios elementos, incluyendo a Armando González, por lo que entre los aficionados del Guadalajara comenzó a surgir la preocupación de que no vaya a recibir oportunidades en la Copa del Mundo.