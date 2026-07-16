Mientras Gabriel Milito define el equipo para enfrentar a Toluca, Chivas sigue tomando decisiones sobre su plantilla, sus jóvenes promesas y el regreso de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026 con México.

A pocos días del debut frente a Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026, Chivas continúa afinando detalles para definir la convocatoria y el once que utilizará Gabriel Milito en el arranque del torneo. Mientras los seleccionados mexicanos terminan de reintegrarse al grupo, también surgen novedades sobre varios futbolistas que buscan hacerse un lugar dentro del proyecto rojiblanco.

Sergio Aguayo sigue ganando terreno en el primer equipo

El joven delantero de 22 años, Sergio Aguayo, permanece como una alternativa real para Gabriel Milito de cara al inicio del campeonato. Su presencia cobra especial relevancia considerando que Armando González recién se reincorporó tras disputar el Mundial 2026. Además, el técnico argentino podría optar por tener cuatro centros delanteros en la plantilla principal, junto a la Hormiga, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Aguayo, por su parte, viene de dejar buenas sensaciones durante la pretemporada e incluso anotó en el amistoso ante Correcaminos.

Miguel Tapias continuará en Chivas

Aunque el defensor no figura entre las principales opciones de Milito para la zaga, todo indica que Miguel Tapias permanecerá en el club para el Apertura 2026. Durante las últimas semanas surgieron reportes sobre el interés de Toluca y Pumas, pero ninguna de las posibilidades terminó avanzando. De acuerdo con el periodista Alejandro Ramírez, las negociaciones con los universitarios no prosperaron debido a diferencias económicas.

Santiago Sandoval no estará en el All-Star Game

El mediocampista ofensivo de las Fuerzas Básicas había sido considerado para representar a la Liga MX en el tradicional duelo frente a la MLS, un reconocimiento al crecimiento que ha mostrado en los últimos meses. Sin embargo, Sandoval no podrá participar debido a que también fue convocado por la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Premundial de la categoría. Sandoval forma parte de una generación rojiblanca que aportará varios futbolistas al combinado nacional juvenil.

¿Raúl Rangel titular?

Chivas compartió recientemente una imagen del guardameta Raúl Rangel saludando a la afición, algo que fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a especular con su posible titularidad frente a Toluca. El Tala regresó esta semana junto a los otros cuatro mundialistas rojiblancos tras su participación con México en la Copa del Mundo. Aunque la lógica apunta a que el cuerpo técnico administrará sus cargas físicas y podría resguardarlos en el inicio del torneo, tampoco está descartado que alguno de ellos reciba minutos antes de lo previsto si Milito considera que está en condiciones de competir.