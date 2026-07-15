El canterano del Guadalajara que deslumbró a la Liga MX durante la Concachampions 2018, está de regreso en el futbol mexicano y ahora estará en la División de Plata.

Chivas se ha caracterizado por el tratar de impulsar siempre al talento desde fuerzas básicas, por lo que muchos futbolistas han debutado y brillado en las canchas de la Liga MX y hasta del extranjero, en donde uno de ello sería el delantero Jesús Godínez.

El goleador que fue debutado e impulsado por Matías Almeyda en el Guadalajara, estaría de regreso en las canchas después de varios meses de ausencia al anunciar que se convirtió en refuerzo del Tepatitlán de Liga de Expansión de cara al Apertura 2026.

¿Cómo fue el paso de Jesús Godínez en Chivas?

Durante la gestión de Matías Almeyda, quien debutó e impulsó a Jesús Godínez, convirtiéndolo en una revelación de la Liga MX, El atacante recibió la confianza del Pelado, principalmente en el Clausura 2018, en donde el atacante demostró su calidad en partidos de alto calibre como contra América y Pumas, anotando un par de golazos; sin embargo, su mejor nivel lo alcanzó en la Concachampions que jugaron ese mismo semestre.

Durante esta competencia internacional se adueñó de la titularidad en el eje de ataque por encima de jugadores como Alan Pulido o Ángel Zaldívar, anotando goles de ‘taquito’ y hasta cobrando penaltis en momentos decisivos como si fuera un veterano.

¿Cómo fue la aventura de Jesús Godínez en el extranjero?

El canterano del Guadalajara fue perdiendo protagonismo en la Liga MX, por lo que para enero del 2023, el jugador se fue prestado al Herediano de Costa Rica, en donde se convirtió en el mejor futbolista del club tico, pero por su alto costo, no pudieron hacer valer la opción de compra, por lo que volvió al Rebaño.

Sin embargo, en enero del 2024, el Nantong Zhiyun de China se interesó en los servicios del delantero rojiblanco por lo realizado en Costa Rica, por lo que desembolsaron un millón de dólares para comprar la carta de Godínez, convirtiéndose en el primer mexicano en jugar en dicha competencia.

Sin embargo, después de unos meses importantes en la Liga de China, el delantero habría sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que iniciaron unos conflictos en donde hasta tuvieron que involucrarse abogados, aunque hasta el día de hoy, el futbolista no ha entrado en más detalles al respecto.