Chivas es uno de los clubes que más ha impulsado el talento de fuerzas básicas en búsqueda de nuevos ídolos en el primer equipo, en donde algunos demuestran su gran nivel en el comienzo de sus carreras y apuntan a consolidarse, tal y como le sucedió a este canterano que fue campeón con Matías Almeyda.

Jesús Godínez es un elemento surgido de las fuerzas básicas que tuvo su gran oportunidad con el Pelado en el banquillo, convirtiéndose en una solución goleadora para la institución, principalmente en la Concachampions 2018 que terminaron conquistando para ganar el boleto al Mundial de Clubes.

Sin embargo, el delantero reveló que tras salir del Guadalajara y probar fortuna en clubes como León, Necaxa y Querétaro, en donde no recibió muchas oportunidades de jugar y ni siquiera había seriedad en los pagos de salarios, se desesperó y buscó alternativas fuera de México, en donde ha destacado en el Herediano de Costa Rica y actualmente en el Nantong Zhiyun de China.

“Mentalmente ya no estoy para estar de un lado o en otro, estoy cansado. Le dije a mi representante: ‘no quiero estar en México, llévame a dónde quieras, lo que quiero es jugar’. Es cuando me voy a Costa Rica y otra vez le volví a agarrar el gusto.

“En el año futbolístico hice 22 goles. Me fui para allá porque quería arrancar de cero, en un lugar donde no me conocieran, que me dieran el beneficio de la duda y Herediano me la dio y siempre voy a estar agradecido. Otra vez le volví a agarrar el gusto, jugaba y hacia goles (…) No de perderle el gusto, sino de que estaba fastidiado de que no jugaba o solo 10 o 5 minutos”, admitió el canterano del Guadalajara en palabras para el podcast de Chema Garrido.

Chivas, un equipo sin paciencia para los jóvenes de fuerzas básicas

“Va de la mano de que Chivas es un equipo que no está para aguantar a nadie, sino que le permiten muy poco aguantar a los jugadores. Nos podemos ir a una lista muy larga de jugadores que en fuerzas básicas que son campeones goleadores como el Chelo Zaldívar, José Juan Macías y ahora la Hormiga González.

“Si son goleadores es por algo. Pero creo que es que la afición está necesitada de resultados y hoy en día más, porque ves al vecino de enfrente que está gane y gane, pues la paciencia se hace menor que juega en contra cuando estás joven. La calidad, la hay“, concluyó el canterano rojiblanco.