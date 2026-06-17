El exdelantero del Guadalajara sorprendió al visitar al Piojo Alvarado, Alexis Vega y otros futbolistas durante su estadía en Guadalajara.

Matías Almeyda se convirtió en un impulsor eterno del talento de fuerzas básicas de Chivas, por lo que durante su gestión fueron debutando varios futbolistas, en donde algunos apuntaban a ser figuras de la Liga MX tal y como fue el caso de Jesús Godínez.

El delantero tuvo un fugaz ascenso en el Guadalajara, anotando goles importantes para el título de la Concachampions 2018, además hasta le marcó al América un golazo en un Clásico Nacional.

Ahora, el canterano del chiverío reapareció en redes sociales y fue para presumir una foto que se tomó en el hotel de concentración de la Selección Mexicana en Guadalajara, en donde se tomó unas fotos con César Montes, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

¿Qué ha sido de Jesús Godínez?

Después de salir de Chivas en el verano del 2019 rumbo al León, el delantero rojiblanco tuvo muchas dificultades para consolidarse ya que después de la Fiera vivió una breve estadía de regreso en el Guadalajara para volver a salir a préstamo rumbo a Querétaro, Necaxa y Herediano.

Sin embargo, en enero del 2024 fue vendido al NT Zhiyun de China, en donde estaba retomando un gran nivel futbolístico; hasta que sufrió una lesión que le truncó el buen momento. Desde enero del 2025 aparece sin equipo y no ha dado indicios, en redes sociales, sobre si sigue involucrado en el mundo del futbol.