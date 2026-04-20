La semana pasada Chivas dio de qué hablar al confirmar la salida de Alan Pulido luego de un año en el que solo anotó dos goles. A cinco días de que se diera a conocer la noticia, el atacante rompió el silencio en redes sociales en el que le agradecía a Dios por todo lo que tiene en su vida.

El Guadalajara despidió en un frío comunicado a un atacante que fue clave para salir campeón con Matías Almeyda. “El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido”, expresó el Rebaño Sagrado en su página oficial.

Sin dudas la salida del atacante era necesaria debido a que no sumaba y se le estaba pagando una millonaria de salario para un jugador que no tenía minutos desde la eliminación ante Cruz Azul en el Apertura 2025. En medio de este contexto, Alan Pulido rompió el silencio para agradecer a Dios por su vida.

Alan Pulido fue despedido de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Gracias por todo mi Dios, porque más que pedirte tengo que agradecerte…”, publicó el exjugador del Guadalajara con una fotografía en Instagram. ¿Mensaje para la afición de Chivas? De momento el atacante no emitió ni una palabra sobre su salida del conjunto rojiblanco.

Gabriel Milito confirmó que Érick Gutiérrez no entra en planes

En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó que Érick Gutiérrez no entra en planes a pesar de tener bajas por la Selección Mexicana en la Liguilla. “No. Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”, declaró.