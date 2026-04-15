Mientras Gabriel Milito prepara el partido para enfrentar a Puebla por el Clausura 2026, la directiva de Chivas confirmó que Alan Pulido dejó ser jugador del conjunto rojiblanco. El Guadalajara comunicó que el futbolista rompe su relación contractual de común acuerdo.

Era un hecho que el atacante que había llegado en pleno Clausura 2025 tenía los días contados luego de haber marcado la diferencia a diferencia de un Armando González que no para de anotar goles. Es más, con la llegada del entrenador argentino pasó de titular indiscutido a borrado por no ser un jugador profesional que se requiere ya que reportan que llegaba desvelado a los entrenamientos.

Por estas razones Gabriel Milito ni bien terminó el Apertura 2025 decidió cepillarlo y la directiva buscó encontrarle acomodo a un Alan Pulido que no quería irse sin cobrar su sueldo millonario. Tras no tener minutos de juego ni en el primer equipo y la Sub-21 de Chivas durante el primer semestre del 2026, ambas partes se sentaron y llegaron a un acuerdo para cerrar su salida del club.

Alan Pulido se convierte en la primera baja de Chivas para el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, comunicó el Rebaño Sagrado en su página oficial.

Los números de Alan Pulido en su regreso a Chivas

Tras casi un año y medio en Chivas, Alan Pulido anotó dos en 1087 de juego tras disputar 21 partidos. Cabe destacar que este era el segundo paso del atacante por el Guadalajara luego de que haya sido campeón con Matías Almeyda.