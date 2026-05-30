La Selección Mexicana afrontará este sábado uno de sus últimos compromisos de preparación rumbo al Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a Australia en un encuentro que genera enorme expectativa, no solo por el rival, sino porque diversos reportes señalan que el Vasco ya tendría prácticamente definida la lista de futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo. Además, el Tri contará nuevamente con una importante presencia rojiblanca, pues actualmente hay cinco jugadores de Chivas concentrados con el combinado nacional.

Aunque prácticamente todos los elementos que apuntan a disputar el Mundial ya se encuentran trabajando con la Selección, algunos se incorporaron apenas en los últimos días tras concluir sus compromisos con sus respectivos clubes. Por ello, todavía existe incertidumbre sobre si Javier Aguirre decidirá darles minutos esta noche. Lo que sí parece claro es que la base del equipo estará conformada por futbolistas que llevan varias semanas entrenando juntos, entre ellos varios representantes del Guadalajara.

Armando González podría tener minutos contra Australia.

De hecho, hay varios jugadores rojiblancos con altas probabilidades de aparecer desde el arranque. Raúl Rangel apunta a repetir como titular bajo los tres postes después de haber iniciado frente a Ghana, mientras que Brian Gutiérrez se ha consolidado como una pieza importante en la zona de creación. En ataque, Roberto Alvarado aparece como fuerte candidato para formar parte del once inicial que presente el Vasco ante los australianos, mientras que Armando González podría entrar de cambio en caso de que Santiago Giménez sea titular.

¿El México vs Australia va por TV Abierta?

Sí. El encuentro entre México y Australia podrá seguirse completamente por televisión abierta, una noticia que sin duda será bien recibida por los aficionados que desean acompañar al Tri en esta etapa previa al Mundial. La transmisión estará disponible a través de Televisa, TUDN, ViX Premium y también por TV Azteca, ofreciendo distintas alternativas para no perder detalle de este importante compromiso de preparación.

¿A qué hora juega la Selección Mexicana vs Australia?

El partido entre México y Australia se disputará este sábado 30 de mayo a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México, teniendo como escenario el histórico Rose Bowl de Pasadena, California. Eso sí, varias de las cadenas que transmitirán el encuentro comenzarán su cobertura desde las 7:30 pm, con programas especiales, análisis previo y toda la información alrededor de uno de los amistosos más importantes del Tri antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.