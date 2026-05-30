La rivalidad entre Chivas y América es, sin discusión, la más intensa del futbol mexicano. A lo largo de las décadas ha dejado partidos memorables, declaraciones polémicas e incluso enfrentamientos muy calientes dentro de la cancha. Sin embargo, cuando se trata de la Selección Mexicana, los colores quedan de lado y todos trabajan por un mismo objetivo. Precisamente eso es lo que ha quedado demostrado recientemente con la relación que han construido los jugadores rojiblancos con Israel Reyes.

Y es que durante los últimos meses comenzó a notarse una buena amistad entre Armando González e Israel Reyes durante las concentraciones del Tri. Con el paso del tiempo, y conforme la Hormiga también fortaleció su relación con Brian Gutiérrez, el defensor americanista empezó a convivir cada vez más con los elementos del Guadalajara. Esta cercanía ha quedado reflejada en distintas fotografías y publicaciones durante los tiempos libres que comparten en las concentraciones de la Selección Mexicana.

La situación ha provocado que algunos aficionados se pregunten en tono de broma, y otros más seriamente, si Israel Reyes tendría interés en jugar algún día para Chivas. La duda surge, además, porque existen antecedentes de que cuando era niño llegó a disputar torneos juveniles con los colores rojiblancos. Sin embargo, un escenario así luce poco probable en el corto plazo, ya que el defensor atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y cuenta con serias posibilidades de emigrar al futbol europeo próximamente.

Además, considerando que Reyes tiene actualmente 25 años, mientras que Armando González cuenta con 23 y Brian Gutiérrez con 22, todo apunta a que compartirán vestidor en la Selección Mexicana durante muchos años más. De hecho, no sería descabellado imaginar a los tres llegando al Mundial de 2030 como referentes en sus respectivas líneas, con Reyes liderando la defensa, la Hormiga comandando el ataque y Brian siendo una de las figuras del mediocampo mexicano. Por ello, la buena relación entre ellos termina siendo una noticia positiva para el combinado nacional, sin importar los clubes que representen.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana su próximo partido de cara al Mundial 2026?

La Selección Mexicana volverá a la actividad este sábado 30 de mayo a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México. Será un encuentro importante porque prácticamente ya se encuentran concentrados la mayoría de los jugadores que apuntan a integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo. No obstante, varios de ellos apenas se incorporaron hace unos días tras concluir sus compromisos con sus respectivos clubes, por lo que todo indica que Javier Aguirre optaría por manejarlos con cautela y limitar o incluso evitar su participación durante este compromiso.