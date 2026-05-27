El Guadalajara se alista para el Apertura 2026. Es por este motivo que repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas de Chivas de cara al siguiente torneo.

El Guadalajara se encuentra en un largo periodo vacacional luego de que haya quedado eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul. Chivas regresará a los trabajos para llegar de la mejor manera al Apertura 2026 el próximo lunes 15 de junio con los exámenes médicos y físicos para luego partir a realizar trabajos a Isla Navidad.

En medio de este contexto, la directiva del Guadalajara analiza las posibles salidas que tendrá la plantilla de Gabriel Milito. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas del conjunto rojiblanco para el siguiente torneo.

Armando González

Armando González es el goleador de Chivas en la temporada 2025-2026. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que la afición de Chivas teme perder en este mercado de pases es sin duda Armando González. Son varios los rumores que señalan que el futbolista sería pretendido por clubes de España, Alemania y Países Bajos. Será importante ver cómo le va en el Mundial 2026 para que algún equipo del Viejo Continente oferte por él.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez es seguido por todo el mundo. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que dio de qué hablar en el Clausura 2026 y que habría llevado a ser seguido por Copenhague de Dinamarca es Brian Gutiérrez. Con 17 partidos con la playera de Chivas llegó a ser convocado por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana el Mundial 2026. De momento es un rumor, pero será importante ver cómo le va en la cita mundialista.

Raúl Rangel

Raúl Rangel es titular indiscutible en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro futbolista que es parte de la columna vertebral de las Chivas de Gabriel Milito es sin duda Raúl Rangel. Diferentes rumores han señalado que el portero es seguido por clubes del Viejo Continente, por lo que será importante ver cómo le va en el Mundial 2026 ya que todo indica que será titular con la Selección Mexicana.

Gilberto Sepúlveda

Tiba Sepúlveda no es tenido en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que no entraría en los planes de Gabriel Milito a pesar de que no haya sido cepillado es Gilberto Sepúlveda. El Tiba fue una de las últimas opciones del técnico argentino en el Clausura 2026 y buscaría salir en este libro de pases. Muchos reportes señalan que podría entrar como parte de pago para cerrar la llegada de Denzell García. De momento es un rumor, pero no sería para nada extraño que salga del equipo.

Miguel Tapias

Gabriel Milito lo tiene como última opción a Tapias en Chivas. / ESPECIAL)

Otro de los futbolista que tuvo pocos minutos en el Clausura 2026 y fue una de las últimas alternativas para Gabriel Milito en Chivas es Miguel Tapias. Han surgido muchos rumores de que el futbolista no sería tenido en cuenta y que le buscarían acomodo para este mercado de pases.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez fue cepillado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que no entra en los planes de Gabriel Milito es sin duda Érick Gutiérrez, quien fue colgado en el Clausura 2026. Es un hecho que el mediocampista quiere salir del Guadalajara y la directiva de Chivas pretende utilizarlo como moneda de cambio. De momento surgieron rumores que podría volver a Pachuca, pero es lejana la posibilidad de que juegue en América.

Eduardo García

Eduardo García no es el tercer portero para Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Una de las promesas de Chivas en la portería era Eduardo García, quien al igual que Guti fue separado de la plantilla. El Dragón no es del gusto de Gabriel Milito y es un hecho que la directiva le buscará acomodo para el Apertura 2026.

Leonardo Sepúlveda

Leonado Sepúlveda está cepillado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que sufrió varias lesiones y que no fue tenido en cuenta por Gabriel Milito es Leonardo Sepúlveda. El zaguero que llegó en la gestión española podría salir del Guadalajara en este mercado de pases.