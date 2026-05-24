Chivas ya piensa en lo que comenzará a vivir en el Apertura 2026 y confirman que la directiva teme no poder reemplazar piezas claves de la estructura de Gabriel Milito.

Con la eliminación a manos de Cruz Azul, Chivas entró en su periodo de descanso y toda la afición sigue de cerca lo que sucede en el mercado de fichajes. En medio de este contexto, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que uno de los principales temores que existe en la directiva para el Apertura 2026 es perder a gran parte de su columna vertebral por su participación en el Mundial 2026.

En menos de un año Gabriel Milito logró conformar una plantilla que es digna para ir en busca de resultados ante rivales que cuentan con grandes presupuestos y libertad para tener a varios extranjeros. Con la baja de cinco jugadores por la insólita concentración de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, el Guadalajara peleó con armas nobles ante la Máquina de Joel Huiqui.

En medio de este contexto, Chivas quedó eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 y descansa para el Apertura 2026. Mientras los futbolistas y cuerpo técnico están de vacaciones, la directiva ya trabaja sobre el tipo de mercado de pases que llevará adelante en medio de una competencia mundialista.

Amaury Vergara podría perder jugadores para el apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

De cara al libro de pases, Alex Ramírez dio a conocer en su canal de YouTube que en Chivas hay preocupación para el siguiente torneo por la gran cantidad de bajas que puede llegar a tener. Especialmente si se llegan a dar las salidas de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González, tres jugadores que son seguidos de cerca por varios clubes europeos. El temor surge porque será difícil retenerlos.

“Hay nerviosismo en la directiva de Guadalajara, pero también un orgullo que se vayan jugadores de ellos al extranjero. El sueño que tiene Amaury Vergara sabe que se puede ver por lo menos obstaculizado hasta que no encuentren las piezas importantes”, reportó el periodista. Y agregó: “Insisto, nerviosismo en el tema de que el proyecto podría sufrir modificación y los problemas que tendrían ellos para tratar de esos puestos tener a gente calificada”.

Raúl Rangel confirmó interés de Europa

La semana pasada Raúl Rangel dio a conocer en entrevista con Azteca Deportes que hay interés de clubes, pero nada concreto para contratarlo. “Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo”, reveló.