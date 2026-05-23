Armando González se ha convertido rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas y ahora también de la Selección Mexicana, gracias a su enorme capacidad goleadora, pero también a su carisma dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, aunque en el Guadalajara es el eje absoluto del ataque, todo parece indicar que su panorama con el Tri será mucho más complicado, algo que quedó bastante exhibido en el partido de este viernes ante Ghana.

El encuentro ante la Selección de Ghana parecía una oportunidad inmejorable para que la Hormiga brillara con México, especialmente porque el combinado africano llegó con una plantilla muy joven y cercana a una Sub-23. No obstante, la realidad terminó siendo muy distinta para el delantero rojiblanco, quien apenas pudo tocar el balón seis veces durante los 45 minutos que estuvo en el terreno de juego, además de quedarse sin recibir un solo pase realmente peligroso que pudiera terminar en gol.

A diferencia de lo que ocurre en Chivas, donde prácticamente todos los futbolistas entienden que Armando González es el referente ofensivo y buscan constantemente habilitarlo, en la Selección Mexicana se notó que muchos jugadores intentaban resolver las jugadas por sí mismos. De hecho, la única oportunidad realmente peligrosa que tuvo la Hormiga nació de un disparo de Gilberto Mora que pegó en el poste y le cayó al delantero rojiblanco, quien no logró controlar el rebote debido al muy poco tiempo de reacción que tuvo.

Como si eso no fuera suficiente, la competencia directa por el puesto también dejó una situación complicada para González. Apenas iniciando el segundo tiempo, Guillermo Martínez recibió un gran pase filtrado y terminó marcando gol, algo que inevitablemente le suma puntos en la pelea interna por minutos dentro de la Selección Mexicana. Mientras tanto, la Hormiga no pudo hacerse presente en el marcador, principalmente porque prácticamente nunca recibió balones en ventaja.

La posición de delantero parece ser la más competida de esta convocatoria mundialista

De momento, Javier Aguirre tiene por lo menos seis delanteros en la mira para definir a sus elegidos rumbo al Mundial 2026. Raúl Jiménez luce como el titular indiscutible, mientras que detrás aparecen nombres como Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones, Germán Berterame y Guillermo Martínez peleando por los otros lugares. Por ello, la Hormiga no puede confiarse y necesitará hacerse presente con goles y actuaciones importantes para levantar definitivamente la mano rumbo a la Copa del Mundo.