La Selección Mexicana disputó este viernes el primero de los tres partidos que tendrá como preparación rumbo al Mundial 2026, y lo hizo con una actuación bastante convincente al vencer 2-0 a Ghana. El Tri mostró momentos de muy buen futbol y uno de los grandes protagonistas fue Brian Gutiérrez, quien abrió el marcador apenas a los pocos minutos de iniciado el encuentro. Sin embargo, más allá del resultado positivo, al finalizar el partido también se confirmaron movimientos importantes dentro de la concentración.

Y es que el propio Javier Aguirre reveló durante la conferencia de prensa posterior al encuentro que seis jugadores causarán baja de la concentración de la Selección Mexicana durante este fin de semana. Todos ellos habían sido llamados como sparrings para completar los entrenamientos y el grupo de trabajo mientras terminaban de reportar algunos futbolistas que todavía seguían compitiendo o cerrando actividad con sus clubes.

Entre esos jugadores aparece Luis Gabriel Rey, elemento que hace apenas unas semanas fue prácticamente presentado como futbolista de Chivas por Amaury Vergara. Ahora, tras concluir su participación con el Tri, Rey deberá reportar el próximo 15 de junio con el Guadalajara para arrancar la pretemporada del Apertura 2026, donde Gabriel Milito tendrá oportunidad de evaluarlo de cerca y decidir si entra definitivamente en los planes del Primer Equipo.

De hecho, Luis Gabriel Rey parece tener muchas posibilidades de convencer a Gabriel Milito, principalmente porque puede desempeñarse en dos posiciones donde el Guadalajara necesita reforzarse urgentemente. Por un lado, puede funcionar como relevo natural de Fernando González en la media de contención, y por el otro también tiene condiciones para jugar como defensa central, zona donde el Rebaño Sagrado apunta a sufrir varias bajas durante este mercado de verano.

Denzell García también causó baja de la concentración de la Selección Mexicana y reportará con FC Juárez

Otro de los futbolistas que terminó su participación con la Selección Mexicana fue Denzell García, mediocampista de FC Juárez que ha sido colocado como uno de los principales objetivos de Chivas para reforzarse rumbo al Apertura 2026. Ahora, tras concluir su actividad con el equipo nacional, deberá volver a reportar con los Bravos, justo en medio de los fuertes rumores que apuntan a que el Guadalajara intentará cerrar pronto su fichaje.