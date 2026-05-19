Con la eliminación de Chivas en el Clausura 2026, la directiva rojiblanca ya trabaja oficialmente en la planeación del próximo torneo, analizando tanto posibles refuerzos como las bajas que podría sufrir el plantel. Sin embargo, además de los fichajes externos, también hay varios jugadores que pertenecen al Guadalajara y que regresarán tras terminar sus préstamos en otros equipos, por lo que ahora deberán demostrar si tienen cabida dentro del proyecto de Gabriel Milito.

Luis Gabriel Rey buscará llenarle el ojo a Gabriel Milito.

El caso que más llama la atención es el de Luis Rey, jugador que incluso Amaury Vergara presumió públicamente su convocatoria como sparring de la Selección Mexicana. El mediocampista tuvo un desempeño bastante sólido con Puebla y todo apunta a que es el futbolista con más posibilidades de quedarse en el primer equipo, especialmente porque su perfil como contención encaja perfectamente como relevo natural de Fernando González, una posición que quedó exhibida durante la Liguilla por falta de un revulsivo.

Diego Ochoa regresará a Chivas tras su cesión en FC Juárez.

Otro caso importante es el de Diego Ochoa, luego de que Bravos de Juárez decidiera no hacer válida la opción de compra sobre el defensor. Ahora, el zaguero tendrá que reportar nuevamente con Chivas y buscar convencer a Gabriel Milito durante la pretemporada. Por condiciones futbolísticas, liderazgo y perfil defensivo, podría convertirse en una opción interesante como suplente de José Castillo, Luis Romo o Diego Campillo. Sin embargo, en su caso existe un detalle muy importante: la disciplina, considerando que Milito ha demostrado ser un técnico extremadamente estricto en ese aspecto.

Fidel Barajas no logró destacar en Atlético San Luis.

Quien parece tener mucho más complicado quedarse en el Guadalajara es Fidel Barajas, luego de finalizar su préstamo con Atlético San Luis. El volante ofensivo se desempeña precisamente en una de las zonas donde Chivas tiene mayor competencia, compartiendo posición con jugadores como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Yael Padilla e incluso Hugo Camberos. Por ello, todo apunta a que el regreso de Barajas al primer equipo luce muy complicado, especialmente considerando la enorme cantidad de opciones que ya existen en esa zona del campo.

Teun Wilke podría volver antes de tiempo pero no tendría cabida con Gabriel Milito

El caso de Teun Wilke sigue siendo una incógnita dentro de la planeación del Guadalajara. Su préstamo al Fortaleza de Colombia originalmente fue pactado por un año, pero tanto el desempeño individual del delantero como el funcionamiento colectivo del equipo han dejado muchas dudas, al grado de que cada vez tiene menos minutos de juego. Por ello, no sería extraño que Chivas analice la posibilidad de traerlo de vuelta antes de tiempo.

Aun así, la realidad es que tampoco parece tener demasiadas posibilidades de encontrar espacio con Gabriel Milito, pues la competencia en la delantera es muy alta y eso provocaría que sus minutos fueran prácticamente inexistentes, algo que no beneficiaría ni al jugador ni al club.