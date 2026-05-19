Chivas quedó eliminado del Clausura 2026 en las semifinales y ahora toda la atención está puesta en la planeación del próximo torneo, especialmente en las posibles altas y bajas que pueda tener el plantel de Gabriel Milito. Sin embargo, antes de pensar en refuerzos y salidas, también es momento de analizar qué jugadores lograron destacar más durante el semestre, tanto por rendimiento individual como por su impacto en el funcionamiento colectivo del Guadalajara.

Varios jugadores de Chivas destacaron en sus métricas.

La plataforma Sofascore realiza constantemente evaluaciones estadísticas del rendimiento de los futbolistas, y tras finalizar el torneo para el Rebaño Sagrado quedaron definidos los elementos mejor calificados del equipo. Según dichas métricas, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Omar Govea fueron los tres jugadores más destacados de Chivas en el Clausura 2026. Eso sí, existe una mención especial para Óscar Whalley, quien no aparece oficialmente entre los líderes por la poca cantidad de minutos disputados, aunque si se incluyera en la evaluación general, habría sido el segundo mejor jugador del equipo en todo el campeonato.

En cuanto al aporte goleador, Armando González fue claramente el máximo referente ofensivo del Guadalajara, terminando el torneo con 12 anotaciones y consolidándose como el delantero más importante del plantel. Más atrás aparecen Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda con cuatro goles cada uno, mientras que Daniel Aguirre, Bryan González y Ricardo Marín cerraron el semestre con tres tantos, demostrando que el equipo encontró variantes ofensivas en distintas zonas del campo.

Armando González fue el máximo anotador de Chivas.

Las asistencias también dejaron nombres muy claros como líderes ofensivos del Guadalajara. Bryan González terminó como el máximo asistidor rojiblanco con cuatro pases de gol, mientras que Efraín Álvarez y Richard Ledezma registraron tres asistencias cada uno, confirmando el enorme peso creativo que tuvieron durante gran parte del torneo en el esquema de Gabriel Milito.

Efraín Álvarez fue el jugador que más ocasiones de peligro generó para Chivas en el Clausura 2026

Efraín Álvarez fue, por mucho, el jugador más importante en generación ofensiva para Chivas durante el Clausura 2026. Aunque muchas veces su trabajo puede pasar un poco desapercibido, las estadísticas dejan claro su impacto en el funcionamiento del equipo, pues fue el futbolista rojiblanco que más grandes ocasiones de peligro creó, es decir, jugadas donde la posibilidad de gol era muy alta. Así, queda completamente demostrado por qué Gabriel Milito considera tan importante a Efraín dentro de su esquema ofensivo y por qué será una pieza clave también para el próximo torneo.