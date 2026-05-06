Si hay un jugador de Chivas que parece tener prácticamente asegurado su lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 es Raúl Rangel. El arquero rojiblanco no solo apunta a estar en la convocatoria final, sino incluso a llegar como titular del combinado nacional. Sin embargo, el Tala sabe que no puede relajarse, pues la competencia en la portería sigue siendo importante y cada concentración será clave para reafirmar su lugar.

Raúl Rangel es el portero mexicano más completo, atajando y con los pies

Raúl Rangel se ganó su lugar en la Selección Mexicana gracias a un perfil muy completo que combina reflejos, dominio del área y una enorme capacidad con el balón en los pies. Además de destacar en porterías a cero y en duelos aéreos, el arquero de Chivas sobresale especialmente por sus pases largos, los cuales le permiten romper líneas rivales y conectar rápidamente con mediocampistas y delanteros, algo que Javier Aguirre valora muchísimo en su sistema de juego.

Guillermo Ochoa, la experiencia y jerarquía en la portería

Guillermo Ochoa sigue siendo una pieza importante por su experiencia y liderazgo, cualidades que podrían ayudar mucho a Raúl Rangel dentro de la concentración mundialista. Todo apunta a que Memo llegaría como suplente, pero su trayectoria sigue pesando dentro del grupo. Eso sí, sus números recientes en la Liga de Chipre muestran un bajón importante, especialmente en métricas como porterías a cero, porcentaje de atajadas y goles evitados, aunque todavía mantiene cierta calidad en el juego con los pies, uno de los aspectos que más trabaja actualmente.

Carlos Acevedo es bueno bajo los 3 palos, pero el juego de pies no es lo suyo

Carlos Acevedo también se mantiene en la pelea gracias a sus condiciones bajo los tres palos. El guardameta de Santos destaca constantemente entre los porteros con más atajadas y goles evitados en la Liga MX, demostrando grandes reflejos y capacidad para reaccionar en situaciones de peligro. Sin embargo, su principal área de oportunidad sigue siendo el juego de pies, donde sus métricas de pases y construcción desde el fondo están muy por debajo de las de Raúl Rangel, algo que podría pesar mucho pensando en la titularidad de la Selección Mexicana.

Raúl Rangel y Guillermo Ochoa tienen perfiles parecidos, Carlos Acevedo destaca en atajadas

Al comparar directamente los perfiles de los tres porteros, se puede notar que Raúl Rangel y Guillermo Ochoa comparten características muy similares, especialmente en su capacidad para jugar fuera del área y participar con el balón. No obstante, el Tala supera actualmente a Ochoa en prácticamente todos los indicadores, mostrando un nivel físico y futbolístico mucho más alto. Por su parte, Carlos Acevedo sobresale en el volumen de atajadas y en la dificultad de los disparos que logra detener, aunque buena parte de eso también se explica por la fragilidad defensiva de Santos, que lo obliga a intervenir constantemente.