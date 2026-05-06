Chivas y la Selección Mexicana parecen haber logrado un acuerdo de paz, y uno de los jugadores ya se presentó.

Chivas puso fin a su conflicto con la Selección Mexicana la tarde de este miércoles, luego de emitir un comunicado oficial en el que confirmaron que respetarían los acuerdos previamente establecidos con el Tri. De esta forma, los jugadores convocados del Guadalajara se presentarían en el CAR, tal como se había estipulado desde un inicio.

Sin embargo, el día comenzó con una postura distinta, ya que los futbolistas rojiblancos acataron inicialmente la orden de Amaury Vergara de reportar en Verde Valle, donde permanecieron hasta el mediodía. Aun así, hubo un caso que marcó el inicio de la reconciliación, con un jugador que se adelantó y ya se encuentra concentrado con el combinado nacional.

Se trata de Brian Gutiérrez, quien no se presentó en las instalaciones de Chivas debido a que se encontraba en Chicago con su familia, lo que le impidió viajar a Guadalajara para el entrenamiento. En su caso, mantuvo su itinerario original y viajó directamente a la Ciudad de México, para posteriormente trasladarse al CAR y reportar con la Selección Mexicana.

Ahora, se espera que el resto de los jugadores del Guadalajara sigan el mismo camino y viajen en conjunto hacia la capital del país para integrarse a la concentración. Todo esto forma parte del plan de Javier Aguirre, quien busca preparar al equipo de la mejor manera posible de cara a un Mundial histórico que se disputará en casa.

Brian Gutiérrez sorprendió al llegar con una fuerte escolta al CAR

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de Brian Gutiérrez al CAR, ya que diversos videos mostraron que arribó acompañado por una fuerte escolta de la Guardia Nacional. Esta situación sorprendió tanto a aficionados como a medios, marcando un inicio poco habitual para la concentración del combinado nacional en medio de un contexto que ya venía cargado de tensión.