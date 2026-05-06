Enrique Noriega es reconocido por ser narrador de los partidos de Chivas por Amazon Prime. En las últimas horas, el relator lanzó duras críticas contra Javier Aguirre.

No hay dudas de que el Guadalajara viene de vivir horas intensas porque Amaury Vergara advirtió que si su equipo era el único que cumplía el acuerdo sus jugadores no iban a la convocatoria. En medio de este contexto, Enrique Noriega, voz del Guadalajara en Amazon Prime, confirmó lo que muchos piensan al señalar que Javier Aguirre no dijo nada en la conferencia de prensa y no dio explicaciones.

Sin dudas lo vivido en las últimas horas va a ser recordado por muchos ya que por primera vez el dueño del Guadalajara pegó un golpe sobre la mesa. No era para menos debido a que en un gran semestre él mantuvo su palabra y dejó ir a cinco jugadores titulares, mientras que Toluca mantenía en secreto en concentración a Alexis Vega y Jesús Gallardo para que jueguen la vuelta de la Concachampions.

Lo que vivieron horas posteriores los jugadores de Chivas que irán a la Copa del Mundo 2026 fue vergonzoso porque Javier Aguirre y la dirección de selecciones nacionales amenazó con que no vayan a la cita mundialista. A su vez, el Vasco Aguirre dio una conferencia de prensa en la que solamente ratificó su advertencia.

Javier Aguirre amenazó a los jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Luego de las palabras del timonel del Tri quien estalló en las redes sociales fue una de las voces del Rebaño Sagrado: Enrique Noriega. El narrador de Amazon Prime afirmó lo que muchos piensan del técnico del conjunto nacional. “Hicieron una conferencia de prensa para NO DECIR NADA. Increíble. De verdad impresentable”, expresó el periodista.

A su vez, horas antes criticó la idea de realizar una concentración de casi dos meses. “Ni las directivas ni los jugadores son responsables de lo que está pasando. Los únicos culpables ya saben quiénes son (qué raro). Por no respetar sus propios acuerdos. Ya ni digamos de hacer concentraciones inútiles a 2 meses del mundial”, escribió.

Y añadió: “Entrenar más días no garantiza nada. La calidad del trabajo es la que indica cuál será el resultado de esos días. Dicho esto, ¿para qué creen que sirva concentrar a los futbolistas 2 meses antes?”.

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La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.