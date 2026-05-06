Amaury Vergara generó un enorme sismo en el futbol mexicano al instruir que sus jugadores deben reportar con Chivas luego de que se haya confirmado un permiso especial para que Toluca tenga sus jugadores para la vuelta por la Concachampions. Tras la brutal decisión del Guadalajara, Javier Aguirre confirmó vía Federación Mexicana de Futbol que hoy a las 20:00 los jugadores deben presentarse y que quien no lo haga no jugará la próxima Copa del Mundo con el Tri.

La pelea entre el Guadalajara y la Federación Mexicana de Futbol surge a partir del permiso especial que le dieron a Toluca para que cuente con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la vuelta de la Semifinal. Por esta razón, el dueño del conjunto rojiblanco decidió marcar que no van a ceder los jugadores porque todas las partes no cumplían con su palabra.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, expresó Amaury Vergara en X, por lo que en Verde Valle ya han reportado los convocados.

Amaury Vergara molesto con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Para controlar la situación y dar marcha atrás con todo, la Selección Mexicana respaldó a Javier Aguirre con una brutal amenaza. Todo aquel jugador convocado que no reporte esta noche en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México no ira a jugar al Mundial 2026.

De esta manera, el Vasco y la FMF dejan la decisión en jugadores y dueños de clubes, quienes son los que pagan los sueldos. Todo indica que el Guadalajara no podrá contar con los jugadores para la vuelta ante Tigres.

Comunicado de la Selección Nacional de México