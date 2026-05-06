Chivas vive horas de alta tensión en su relación con la Selección Mexicana, en medio de un conflicto abierto tras no respetarse los acuerdos iniciales sobre la liberación de jugadores para la concentración extraordinaria de Javier Aguirre. Ante este escenario, Amaury Vergara habría tomado la decisión de que los futbolistas rojiblancos convocados reportaran directamente en Verde Valle, priorizando los intereses del club en plena antesala de la Liguilla.

En ese sentido, todo indica que los jugadores del Guadalajara respaldaron la postura de la directiva, ya que cuatro de los cinco elementos llamados por el “Vasco” Aguirre se presentaron la mañana de este miércoles en las instalaciones del club, previo al entrenamiento programado a las 9:30 horas bajo las órdenes de Gabriel Milito, en una señal clara de alineación con el equipo.

La reacción de la Selección Mexicana no se hizo esperar, pues emitieron un comunicado en el que advirtieron que los jugadores que no se presenten en el CAR quedarían fuera del Mundial. Esta postura elevó aún más la tensión, colocando a los futbolistas en una situación límite, donde deben elegir entre cumplir con su club o atender el llamado del combinado nacional.

Por ahora, la incertidumbre se mantiene, ya que habrá que esperar si los jugadores rojiblancos completan el entrenamiento con normalidad o si se alcanza un acuerdo de último momento con la Federación y el cuerpo técnico del Tri. Además, todo apunta a que Toluca, equipo que detonó la polémica al considerar usar a sus seleccionados, podría dar marcha atrás, lo que abriría la puerta a una solución más rápida del conflicto.

Javier Aguirre anunció una conferencia de prensa al mediodía de este miércoles

El tema de la concentración extraordinaria se ha convertido en un problema mayor para Javier Aguirre, especialmente considerando que este tipo de dinámicas no son habituales en otras selecciones. Tras el retraso previo en la publicación de la lista de convocados, el estratega nacional ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles al mediodía, en la que se espera que dé explicaciones sobre lo sucedido y aclare el panorama en torno a los jugadores involucrados.