El Toluca recibió un permiso especial para poder contar con sus jugadores convocados a Selección Mexicana, pero será para el partido de Vuelta de las Semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante LAFC.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, la directiva de los Diablos Rojos envió una solicitud formal para contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega, misma que fue aceptada por Javier Aguirre.

Este escenario contrasta con lo establecido en el Torneo Clausura 2026, donde los dueños de los clubes acordaron desde el inicio del semestre que durante la Liguilla no se contaría con futbolistas convocados al TRI de cara a la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que Chivas fue el equipo más afectado por esta decisión, pues el “Vasco” consideró a Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González, situación que ha pasado factura en su serie de Cuartos de Final frente a Tigres.

Señalar que Alexis Vega ni Jesús Gallardo estuvieron presentes en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 contra los Tuzos del Pachuca; sin embargo, ambos estarán disponibles para el compromiso ante LAFC.