Chivas tendrá una presencia importante en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, con al menos cinco jugadores ya convocados por Javier Aguirre para su concentración extraordinaria. En este contexto, la gran incógnita es cómo encajará cada uno dentro del sistema del Tri, considerando que no necesariamente desempeñarán los mismos roles que tienen bajo el mando de Gabriel Milito en el Guadalajara.

Raúl Rangel pinta para ser el portero titular en Selección Mexicana

En el caso de Raúl Rangel, todo apunta a que será el portero estelar del combinado nacional. El Tala ha tomado ventaja en la carrera por la titularidad gracias a sus reflejos, su seguridad en el juego aéreo y, especialmente, su capacidad con los pies, un atributo clave en el modelo actual, ya que le permite actuar como apoyo para los centrales ante la presión rival y contribuir en la salida tanto con juego corto como con trazos largos.

Luis Romo cumpliría funciones muy similares a las que realiza en Chivas

Por su parte, Luis Romo es un perfil extremadamente valioso por su polivalencia, ya que puede desempeñarse tanto como defensor central como mediocampista. En sus recientes convocatorias con Javier Aguirre, ha replicado un rol muy similar al que tiene en Chivas, funcionando como un líbero que facilita la salida desde el fondo y organiza el primer pase del equipo, función que lo hizo clave en el esquema de Gabriel Milito y que, al parecer, haría lo mismo con el Vasco.

Brian Gutiérrez pinta para tener la titularidad en Selección que no tiene en Chivas

Brian Gutiérrez representa una de las sorpresas más interesantes dentro de la convocatoria. A diferencia de su rol en Guadalajara, donde suele tener menos protagonismo tanto en minutos como en la cancha, donde juega como doble pivote, en la Selección ha sido utilizado en posiciones más ofensivas, aprovechando su calidad técnica para conducir, filtrar balones y jugar cerca del área rival, sin dejar de aportar en la recuperación. Por lo tanto, bajo el mando de Javier Aguirre tendría una participación que le permita mostrarse más al ataque, con pases clave en el último tercio y creación de oportunidades de peligro.

Roberto Alvarado es de los jugadores de mayor confianza para Javier Aguirre

El caso de Roberto Alvarado es distinto, ya que su rol en el Tri cambia considerablemente respecto al que tiene con Milito. Mientras que en Chivas suele jugar como interior, con la Selección se desempeña más como extremo, pegado a la banda, buscando el uno contra uno y llegando a línea de fondo, donde puede explotar su velocidad y su capacidad de desborde para generar peligro constante, ya sea dando pases a los otros atacantes o quedando de frente a portería con su pierna hábil lista para rematar.

Armando González estaría pensado para ser el segundo delantero del Tri

Finalmente, el crecimiento de Armando González también se refleja en su rol dentro de la Selección Mexicana, donde sería considerado como el segundo delantero, solo por detrás de Raúl Jiménez. La Hormiga mantendría características similares a las que muestra en Chivas, moviéndose entre los centrales para generar espacios y aparecer por sorpresa, aunque también podría alternar como “9 fijo” en momentos específicos, permitiendo que, en caso de jugar al mismo tiempo que el delantero del Fulham, Jiménez juegue con mayor libertad a su alrededor, asociándose y generándole espacios al delantero rojiblanco.

Richard Ledezma sería incluido en la lista de Javier Aguirre al terminar la Liguilla

Por último, no podemos dejar de lado a Richard Ledezma, quien si bien no fue convocado por Javier Aguirre en esta primera concentración, sí sería llamado por el Vasco luego de que Julián Araujo y Rodrigo Huescas no se hayan recuperado al 100% de sus lesiones, dejando abierta la posibilidad a que Richy sea llamado al terminar la Liguilla.