Raúl “Tala” Rangel dejó clara su postura respecto a la polémica decisión de los dueños del futbol mexicano de disputar la Liguilla del Torneo Clausura 2026 sin jugadores convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

El guardameta de Chivas aseguró que el representativo azteca debe estar por encima de cualquier equipo de la Liga MX, respaldando así la medida que permitirá a Javier Aguirre trabajar con sus futbolistas durante un mes previo a la Copa del Mundo.

“Con el hecho de que es una decisión que se tomé al inicio del torneo, iba a ser difícil para los equipos que entraran a Liguilla, pero sin embargo es por el bien de la Selección y está por encima de cualquier equipo”.

Cabe mencionar que estas declaraciones se las dio a Duro de Marcar antes de tomar vacaciones y reportar el 6 de mayo con el TRI en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Raúl Rangel revela sus sensaciones tras ser convocado por Javier Aguirre al Mundial

Raúl Rangel no ocultó su emoción tras ser considerado por Javier Aguirre para la Copa de Mundo, asegurando que es un sueño que refleja el trabajo que ha realizado: “Contento y obviamente con la responsabilidad de seguir trabajando, todavía no está nada asegurando y entonces hay que seguir trabajando”, finalizó.