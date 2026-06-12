En un adelanto del documental "El llamado, un solo destino", la Hormiga recordó uno de los obstáculos que tuvo que superar durante su formación en las Fuerzas Básicas rojiblancas.

Antes de convertirse en mundialista con la Selección Mexicana, el goleador de Chivas, Armando González, tuvo que superar más de un obstáculo en su camino hacia el profesionalismo. Parte de esa historia fue revelada por el Guadalajara en el avance de un documental dedicado al atacante rojiblanco, que ayer ingresó en los minutos finales de la victoria del Tri sobre Sudáfrica.

Uno de los momentos más llamativos del adelanto llega cuando el propio atacante recuerda las dudas que existían sobre sus condiciones para convertirse en futbolista profesional. “Me decían que estaba muy chaparro para ser centro delantero”, relata González, recordando una de las críticas que escuchó durante sus primeros años dentro del futbol formativo.

Lejos de rendirse, el delantero encontró respaldo en su familia. Su padre aparece en el documental recordando aquellos momentos difíciles y dejando una frase que refleja la confianza que siempre tuvo en las condiciones de su hijo. “Si no era en Chivas, en otro equipo lo iban a querer porque él tenía condiciones. Pero él decía que quería estar en Chivas”, comenta.

La perseverancia también aparece como uno de los temas centrales de la producción. “No te puedes dejar caer porque si tú no confías en ti mismo, ¿quién más lo va a hacer?”, afirma la Hormiga en otro de los fragmentos compartidos por el Guadalajara. Una mentalidad que terminó acompañando su crecimiento desde las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo y posteriormente a la Selección Mexicana.

La felicidad de Armando González por su debut en el Mundial

La emoción de Armando González no terminó con el pitazo final. Tras su debut mundialista, el delantero de Chivas reconoció que la experiencia superó cualquier otro momento que había vivido dentro del futbol. “Creo que eso no lo sentí ni cuando debuté, ni cuando me convocaron, ni cuando fui Campeón de Goleo. Nada se compara”, confesó. La Hormiga también recordó lo que pasó por su cabeza cuando recibió la indicación de ingresar al campo: “Por un momento se me quedó la mente en blanco y empecé a correr pensando que tengo que estar listo para entrar”. Finalmente, resumió la jornada con una frase que refleja la magnitud del momento: “Es el día más feliz de mi vida futbolística”.