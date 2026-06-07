El mediocampista de Chivas atraviesa el mejor momento de su carrera y se perfila para arrancar desde el inicio en el debut de México tras una evolución constante que comenzó en la MLS.

Brian Gutiérrez llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera. Después de convertirse en uno de los futbolistas más destacados de México durante los amistosos previos al torneo, el mediocampista de Chivas se perfila como uno de los posibles titulares de Javier Aguirre para el debut frente a Sudáfrica. Un presente que contrasta con el de hace apenas cuatro años, cuando todavía daba sus primeros pasos como profesional en el Chicago Fire.

En 2022, con apenas 19 años, Gutiérrez comenzaba a ganar protagonismo en la Major League Soccer. Aquella temporada disputó 33 partidos con el Chicago Fire, fue titular en 20 de ellos y empezó a consolidarse como una de las jóvenes promesas del futbol estadounidense. Más allá de los números, lo que llamó la atención fue su regularidad y la confianza que recibió a una edad muy temprana dentro de una liga cada vez más competitiva.

Un joven Brian Gutiérrez, con 18 años, enfrentando al Inter Miami (Getty Images)

Con el paso de los años, esa promesa fue transformándose en realidad. Su crecimiento técnico, físico y táctico le permitió convertirse en una pieza importante dentro de la Selección Mexicana, que terminó convenciéndolo de representar al Tri a nivel internacional. Ahora, próximo a los 23 años, afrontará la mayor cita de su carrera como uno de los nombres propios del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Las últimas actuaciones terminaron de confirmar su gran momento. Frente a Serbia fue una de las figuras de la goleada por 5-1, aportando una asistencia y participando activamente en la generación de juego. Su movilidad entre líneas, capacidad para asociarse y facilidad para encontrar espacios lo han convertido en una alternativa cada vez más importante dentro del ataque mexicano, al punto de que muchos lo consideran favorito para mantenerse en el once inicial durante la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez, un jugador que no precisa adaptación

Curiosamente, este fue también su primer torneo como jugador de Chivas. Tras llegar al Guadalajara como uno de los refuerzos más llamativos del mercado, Brian Gutiérrez ha logrado algo poco habitual: ganarse un lugar en la Selección Mexicana con menos de una temporada completa con la camiseta rojiblanca. De aquel joven de 19 años que apenas comenzaba a hacerse un nombre en la MLS al futbolista que hoy apunta a ser titular en un Mundial, el camino ha sido largo, pero también una muestra de la evolución que ha tenido en los últimos años.