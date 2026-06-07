El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana ya cuenta las horas para su debut frente a Sudáfrica. Una vez más, Chivas tendrá una presencia importante dentro del Tri, ya que Javier Aguirre incluyó en su convocatoria a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes buscarán ayudar a México a realizar una destacada actuación en casa.
La convocatoria de estos cinco futbolistas también permite que el Guadalajara siga ampliando una marca histórica. Con ellos, ya serán 54 los jugadores rojiblancos que han representado a México en una Copa del Mundo desde Brasil 1950 hasta el torneo que está por comenzar en México, Estados Unidos y Canadá.
A lo largo de las décadas, Chivas ha sido una de las principales bases de la Selección Mexicana. Figuras legendarias como Salvador Reyes, Guillermo Sepúlveda, Ignacio Calderón, Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez, Omar Bravo y Javier Hernández forman parte de una lista que refleja la importancia que ha tenido la cantera y el primer equipo rojiblanco en la historia del futbol mexicano.
La edición con más presencia de futbolistas de Chivas fue Chile 1962, cuando siete jugadores del Guadalajara fueron convocados por Ignacio Trelles. Muy cerca aparecen Suecia 1958 y Alemania 2006, con seis representantes cada una. Ahora, el Mundial 2026 igualará la cifra alcanzada en Sudáfrica 2010, cuando Javier Aguirre también llamó a cinco elementos del Rebaño.
Mientras México se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de su camino mundialista, la afición rojiblanca tendrá motivos adicionales para seguir cada encuentro del Tri. Desde la posible titularidad de Raúl Rangel hasta el sueño mundialista de Armando González y Brian Gutiérrez o el premio al recorrido que traen Luis Romo y Roberto Alvarado.
Los 54 mundialistas de Chivas con la Selección Mexicana
- Brasil 1950
Gregorio Gómez
Rodrigo Ruiz
Max Prieto
- Suiza 1954
Tomás Balcázar
Raúl Arellano
- Suecia 1958
Jaime Gómez
Guillermo Sepúlveda
José Villegas
Francisco Flores
Salvador Reyes
Crescencio Gutiérrez
- Chile 1962
Jaime Gómez
Arturo Chaires
Guillermo Sepúlveda
José Villegas
Isidoro Díaz
Héctor Hernández
Salvador Reyes
- Inglaterra 1966
Ignacio Calderón
Arturo Chaires
Isidoro Díaz
Francisco Jara
Salvador Reyes
- México 1970
Ignacio Calderón
Javier Valdivia
- Argentina 1978
Eduardo Ramos
Víctor Rangel
- México 1986
Fernando Quirarte
- Estados Unidos 1994
Misael Espinoza
Benjamín Galindo
- Francia 1998
Joel Sánchez
Claudio Suárez
Jesús Arellano
Ramón Ramírez
- Corea-Japón 2002
Oswaldo Sánchez
Ramón Morales
- Alemania 2006
Oswaldo Sánchez
Carlos Salcido
Francisco Javier Rodríguez
Ramón Morales
Gonzalo Pineda
Omar Bravo
- Sudáfrica 2010
Luis Michel
Jonny Magallón
Alberto Medina
Adolfo Bautista
Javier Hernández
- Qatar 2022
Alexis Vega
Roberto Alvarado
- México-Estados Unidos-Canadá 2026
Raúl Rangel
Luis Romo
Brian Gutiérrez
Roberto Alvarado
Armando González