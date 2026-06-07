Con cinco representantes en el Mundial 2026, el Guadalajara ampliará una tradición que comenzó hace más de 70 años.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana ya cuenta las horas para su debut frente a Sudáfrica. Una vez más, Chivas tendrá una presencia importante dentro del Tri, ya que Javier Aguirre incluyó en su convocatoria a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes buscarán ayudar a México a realizar una destacada actuación en casa.

La convocatoria de estos cinco futbolistas también permite que el Guadalajara siga ampliando una marca histórica. Con ellos, ya serán 54 los jugadores rojiblancos que han representado a México en una Copa del Mundo desde Brasil 1950 hasta el torneo que está por comenzar en México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de las décadas, Chivas ha sido una de las principales bases de la Selección Mexicana. Figuras legendarias como Salvador Reyes, Guillermo Sepúlveda, Ignacio Calderón, Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez, Omar Bravo y Javier Hernández forman parte de una lista que refleja la importancia que ha tenido la cantera y el primer equipo rojiblanco en la historia del futbol mexicano.

La edición con más presencia de futbolistas de Chivas fue Chile 1962, cuando siete jugadores del Guadalajara fueron convocados por Ignacio Trelles. Muy cerca aparecen Suecia 1958 y Alemania 2006, con seis representantes cada una. Ahora, el Mundial 2026 igualará la cifra alcanzada en Sudáfrica 2010, cuando Javier Aguirre también llamó a cinco elementos del Rebaño.

Mientras México se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de su camino mundialista, la afición rojiblanca tendrá motivos adicionales para seguir cada encuentro del Tri. Desde la posible titularidad de Raúl Rangel hasta el sueño mundialista de Armando González y Brian Gutiérrez o el premio al recorrido que traen Luis Romo y Roberto Alvarado.

Los 54 mundialistas de Chivas con la Selección Mexicana

Brasil 1950

Gregorio Gómez

Rodrigo Ruiz

Max Prieto

Suiza 1954

Tomás Balcázar

Raúl Arellano

Suecia 1958

Jaime Gómez

Guillermo Sepúlveda

José Villegas

Francisco Flores

Salvador Reyes

Crescencio Gutiérrez

Chile 1962

Jaime Gómez

Arturo Chaires

Guillermo Sepúlveda

José Villegas

Isidoro Díaz

Héctor Hernández

Salvador Reyes

Inglaterra 1966

Ignacio Calderón

Arturo Chaires

Isidoro Díaz

Francisco Jara

Salvador Reyes

México 1970

Ignacio Calderón

Javier Valdivia

Argentina 1978

Eduardo Ramos

Víctor Rangel

México 1986

Fernando Quirarte

Estados Unidos 1994

Misael Espinoza

Benjamín Galindo

Francia 1998

Joel Sánchez

Claudio Suárez

Jesús Arellano

Ramón Ramírez

Corea-Japón 2002

Oswaldo Sánchez

Ramón Morales

Alemania 2006

Oswaldo Sánchez

Carlos Salcido

Francisco Javier Rodríguez

Ramón Morales

Gonzalo Pineda

Omar Bravo

Sudáfrica 2010

Luis Michel

Jonny Magallón

Alberto Medina

Adolfo Bautista

Javier Hernández

Qatar 2022

Alexis Vega

Roberto Alvarado

México-Estados Unidos-Canadá 2026

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González