Guadalajara ultima detalles para recibir el Mundial 2026. A días para que inicie la Copa del Mundo, salió a la luz la historia de un aficionado de Corea del Sur que es seguidor de Chivas.

El Mundial 2026 ya se siente en las calles de Guadalajara y en las últimas horas Amaury Vergara le dio la bienvenida a Corea del Sur a su casa, Verde Valle. Mientras todos los países alistan para su debut mundialista, se confirmó que el Rebaño Sagrado trasciende fronteras debido a que un aficionado de surcorea comentó que es fiel seguidor del conjunto rojiblanco por el Estadio Akron y los jugadores.

No hay dudas de que el club de la Perla Tapatía se destaca porque tiene el atrevimiento que solo un puñado de clubes en el planeta se atreve a llevar adelante: jugar solamente con futbolistas nacionales. En 120 años se ha respetado una tradición que se ganó el reconocimiento de gran cantidad de personas.

De cara al inicio de la Copa del Mundo 2026 el Guadalajara prestó sus instalaciones para que Corea del Sur lleve adelante sus entrenamientos de cara a los juego contra México, Sudáfrica y Chequía. En el hotel de concentración del seleccionado asiático se encontraban varios aficionados y uno de ellos confesó ser fiel seguidor del Rebaño Sagrado.

“Nací en Corea, pero vivo en Guadalajara desde que tengo dos años. Una parte de mí dice que soy más mexicano que coreano. Mis padres vinieron a trabajar aquí“, le comentó Éric Park a César Huerta.

Y agregó: “Una parte de mí que equipo elegir cuando van a jugar, pero la verdad es muy emocionante es un momento que nunca voy a olvidar en mi vida ver a la selección surcoreana y jugar con la selección en donde yo vivo“. En las misma entrevista reveló qué lo llevó a ser seguidor del Guadalajara.

“La verdad no sé, pero tengo raíces coreanas tengo que apoyar a Corea. (…) No miro mucha Liga MX y vivo en Guadalajara y naturalmente me gusta mucho Chivas. No sé cuando me empezó a gustar Guadalajara. Primero que nada tiene más títulos que Atlas y también se me hacía muy padre de puro jugadores mexicanos“, declaró.

¿Cuándo se enfrentan México y Corea del Sur en el Mundial 2026?

México y Corea del Sur se enfrentan el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá seguir por televisión abierta ya que serán transmitidos por Azteca Deportes en el Canal 7 y Televisa por el Canal 6.