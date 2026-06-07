La muestra reúne fotografía, memoria colectiva y elementos históricos para analizar cómo el Guadalajara se convirtió en uno de los símbolos culturales más importantes de la ciudad.

Mientras gran parte de la atención está puesta en el Mundial 2026, Chivas protagoniza una propuesta muy diferente fuera de las canchas. Se trata de “Fuera de Cancha. Fotografía e imaginación colectiva desde el Club Deportivo Guadalajara”, una exposición que busca analizar el impacto social, cultural y simbólico que ha tenido el Rebaño en la vida cotidiana de Guadalajara.

La muestra abrió sus puertas este 7 de junio y permanecerá disponible hasta el 26 de julio en PLATAFORMA Arte Contemporáneo, uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. El proyecto forma parte de las actividades que acompañan la celebración de la Copa del Mundo en Guadalajara y propone una mirada distinta sobre la institución rojiblanca, alejándose de los resultados deportivos para enfocarse en su papel dentro de la identidad tapatía.

A diferencia de una exposición tradicional sobre futbol, “Fuera de Cancha” no gira alrededor de campeonatos, jugadores o momentos históricos dentro del terreno de juego. Su objetivo es mostrar cómo Chivas ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un elemento presente en la memoria colectiva de distintas generaciones de aficionados.

Para ello, la muestra reúne trabajos de artistas y fotógrafos como Simón Barber y Gonzalo Lebrija, quienes retratan la presencia del Guadalajara en escenarios poco habituales para el futbol. Las imágenes muestran al club integrado en mercados, calles, espacios públicos, teatros y distintos rincones de la ciudad, reflejando la manera en que la afición rojiblanca convive con su entorno más allá de los noventa minutos de un partido.

Otro de los ejes centrales de la exposición es la evolución de la imagen institucional del club. La muestra aborda distintos momentos de la historia reciente del Guadalajara, incluyendo los procesos de transformación impulsados durante la gestión de Jorge Vergara y su continuidad bajo la administración de Amaury Vergara. A través de fotografías, publicaciones y materiales de archivo, se explora cómo Chivas construyó una identidad que trasciende el deporte y se vincula directamente con la cultura popular mexicana.