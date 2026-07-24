El exmediocampista de Chivas comenzó el Apertura 2026 como suplente en León y apenas disputó los últimos minutos de la derrota frente al Atlas.

Fernando Beltrán tuvo un estreno poco alentador en el Apertura 2026 de la Liga MX. El exmediocampista deChivas comenzó el torneo desde el banco de suplentes y apenas disputó los últimos ocho minutos de la derrota de León por 3-2 frente al Atlas en el Nou Camp. La decisión de Javier Gandolfi llamó la atención, ya que el “Nene” había llegado a la Fiera con la intención de consolidarse como una pieza importante tras cerrar su ciclo en el Guadalajara.

Aunque se trata apenas de la primera jornada, su escasa participación representa un cambio respecto a lo que vivió en sus primeros meses con León. Durante el Apertura 2025 disputó 16 partidos, 15 de ellos como titular, acumulando 1,242 minutos y convirtiéndose rápidamente en uno de los mediocampistas de confianza del equipo.

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Sin embargo, en el Clausura 2026 comenzó a perder protagonismo: volvió a participar en 15 encuentros, pero solo fue titular en 10 y su participación cayó a 787 minutos. Paradójicamente, ese torneo fue el más productivo desde lo individual, al registrar dos goles y dos asistencias.

El contexto colectivo tampoco ayudó. Desde la llegada de Beltrán, León no consiguió clasificar a la Liguilla en ninguno de los dos torneos disputados, una situación que derivó en cambios dentro del proyecto deportivo y en la llegada de Javier Gandolfi al banquillo. Ahora, con un nuevo entrenador y una mayor competencia interna, el mediocampista inició el Apertura 2026 relegado al banco de suplentes.

A sus 28 años, Beltrán atraviesa un momento determinante de su carrera. Ya no se trata del joven canterano que despertó ilusión en Chivas por sus condiciones técnicas y su inteligencia para jugar en el mediocampo, sino de un futbolista que busca consolidarse plenamente en la Liga MX. Su salida del Rebaño representó la oportunidad de iniciar una nueva etapa, con el objetivo de encontrar la regularidad que nunca terminó de alcanzar en Guadalajara.

¿Por qué se fue Fernando Beltrán de Chivas?

Precisamente, esa irregularidad fue uno de los aspectos que marcaron el paso de Fernando Beltrán por Chivas. Si bien fue un jugador importante durante varios torneos y uno de los canteranos más identificados con la institución, nunca logró sostener un nivel alto de manera constante. Mientras una parte de la afición valoraba su capacidad para distribuir el balón, asociarse y darle equilibrio al equipo, otra consideraba que le faltaba ser más determinante en los momentos importantes. Con el paso del tiempo, tanto el club como el propio futbolista entendieron que era el momento adecuado para cerrar un ciclo.