Chatón Enríquez es uno de los grandes héroes de la Selección Mexicana Sub-23 que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A más de 14 años de aquel logro, confesó su nueva chamba en Acapulco.

Chatón Enríquez es uno de los tantos jugadores de Chivas que se formó en las fuerzas básicas, pero que no se pudo consolidar en el primer equipo a pesar de haber sido campeón olímpico con la Selección Mexicana en Londres 2012. Ya fuera de los campos de juego, el exjugador rojiblanco reveló que es director deportivo en un equipo de la segunda división de Acapulco.

El exelemento rojiblanco fue una de las tantas promesas que surgieron en el Guadalajara y que todo el mundo esperaba que brillara en el primer equipo. A pesar de haber ganado el oro en Londres 2012, el contención tuvo problemas con su representante, con la directiva rojiblanca y nunca se pudo consolidar.

“Aprovecharía más las oportunidades en esos clubes como León o Santos. Yo iba con un resentimiento muy alto hacia Chivas porque siempre me prestaban para regresar, siempre sin opción a compra. Entonces decía: ‘voy a regresar’. Hubiera aprovechado porque llegué a clubes muy buenos con jugadores excelentes y estuve cerca de campeonar. Me quedé en dos torneos en Semifinales tanto con León como con Santos“, recordó el exmediocampista en palabras para el podcast del Re-Portero en agosto de 2025.

Chatón Enríquez nunca se pudo consolidar en un equipo. (Foto: IMAGO7)

Su actualidad lo tiene fuera de los campos de juego y como directivo de un club de la segunda división de Acapulco. “En el día de hoy me estoy orientando más por la dirección deportiva. El día de hoy soy director deportivo en un equipo de la segunda división en Acapulco. Me está gustando el tema operativo, el tema de gestión. Creo que también tiene su encanto, pero estoy aprendiendo”, reveló el Chatón en el podcast Los Facheros Del Futbol.

Y agregó: “Después de casi 16, 17 años vuelve el fútbol Acapulco. Desde ese equipo de Guerreros de Acapulco no había fútbol en Acapulco entonces ahora regresamos con los Guerreros del Pacífico a Segunda División de Ascenso”.

Chatón Enríquez habló sobre el éxito de Chivas

Tras un año con Javier Mier y Alejandro Manzo en la directiva del Guadalajara, Chatón Enríquez reveló que la clave del éxito de este proyecto es tener gente local que entienda la idiosincrasia mexicana. “Llegaron un montón de españoles y quisieron poner su sello como en muchos equipos de México, y al final te terminas dando cuenta de que la cultura es diferente, que aquí en México es distinto. Y a un equipo de puros mexicanos tienes que poner gente de local, tienes que capacitar a la gente. Si traes una idea enséñale, pero tienes que meter a gente de casa”, expresó el exjugador formado en Verde Valle en el podcast Los Facheros del Fútbol.