La rivalidad entre Chivas y América es, por mucho, la más grande de todo el futbol mexicano, por lo que los jugadores de ambas instituciones demuestran la rivalidad en cada pelota que se disputa en el terreno de juego; sin embargo, el exjugador del Rebaño, Jorge Enríquez, admitió que había un azulcrema que no le caía nada bien, por lo que le propuso agarrarse a golpes estando en una concentración con Selección Mexicana.

El Chatón fue un canterano del Guadalajara, por lo que conoce bien lo que se juega en cada Clásico Nacional, por lo que admitió que estando en el Tricolor le propuso agarrarse a golpes a Paul Aguilar, debido a cómo se comportaba el lateral azulcrema en el terreno de juego.

“No en particular, pero había un jugador que me caía muy mal y se lo he dicho, ahora que tengo oportunidad de verlo, que hasta en Selección le canté un tiro. Yo creía que era mala persona.

“Paul Aguilar era muy pesado como rival, te hacia desesperar, se burlaba, te sacaba de las casillas. Es una excelente persona y el día de hoy me llevó muy bien con él. Era un jugador muy peculiar”, recordó el Chatón en entrevista con TUDN.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.