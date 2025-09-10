Las lesiones han sido un dolor de cabeza dentro de Chivas en el Apertura 2025 debido a que muchos jugadores han registrado alguna dolencia muscular en esta primera mitad del campeonato, en donde uno de los elementos que más desea recuperar el cuerpo técnico de Gabriel Milito es Richard Ledezma.

Durante el comienzo del partido entre el Guadalajara y Xolos, el mexico-estadounidense registró una molestia muscular, por lo que tuvo que ser sustituido al minuto 2 de juego, iniciando su rehabilitación de inmediato para regresar lo antes posible a la titularidad.

Sin embargo, después de varias semanas de espera, Richy Ledezma apareció en redes sociales con un mensaje que llenó de ilusión a toda la afición rojiblanca, en donde presumió una foto entrenando en Verde Valle, confirmando que está listo para reaparecer.

Ya será decisión meramente del cuerpo técnico de Gabriel Milito si deciden echar mano de Ledezma, quien se había afianzado como un titular indiscutible en el chiverío, ya que puede jugar como volante o como carrilero por derecha.

¿Quiénes podrían jugar como carrileros por derecha?

El entrenador tiene muchas opciones para suplir a Richy Ledezma en el medio campo; sin embargo, en caso de requerirlo como carrilero el panorama se complica, ya que las únicas opciones son Alan Mozo y Miguel Gómez, en donde el canterano de Pumas no sería del total agrado del argentino, dejándolo de lado en múltiples ocasiones.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.