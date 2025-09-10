Chivas ha sido sacudido por las lesiones en esta primera mitad del Apertura 2025, situación que ha complicado más el panorama del entrenador Gabriel Milito debido a que no ha podido contar con todo su plantel por una u otra situación, en donde uno de los lastimados sería Alan Pulido.

El delantero tamaulipeco sufrió una lesión muscular previo al duelo contra Xolos, en donde versiones extraoficiales aseguraron que se trató de un desgarre, por lo que se ha ausentado durante varias semanas de los trabajos con el Guadalajara.

Sin embargo, el Rebaño compartió una serie de fotografías de su práctica del martes por la tarde, en donde se reveló una imagen de Alan Pulido entrenando con normalidad en la cancha, junto a sus compañeros, por lo que su recuperación estaría avanzando satisfactoriamente.

Hasta este momento es una incógnita si Puligol estará disponible para encarar el Clásico Nacional contra América del próximo fin de semana; sin embargo, el hecho de que esté entrenando significa que la espera para su regreso a las canchas está por terminar.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.