Chivas está viviendo un momento delicado en el Apertura 2025 debido a la seguidilla de malos resultados que han colocado al Rebaño al borde del sótano de la tabla de posiciones, por lo que muchos aficionados han comenzado a perder la paciencia con Gabriel Milito, pidiendo su despido.

El Guadalajara tiene solamente 4 puntos en el torneo, por lo que la credibilidad del proyecto del estratega argentino está en juego en el próximo Clásico Nacional contra el América, por lo que Amaury Vergara decidió tener una conversación con el sudamericano al respecto.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que el presidente del chiverío habría decidido acudir al entrenamiento en las instalaciones del club para darle un mensaje al estratega argentino, así como a otros miembros del equipo, para reiterarles su respaldo.

“Ha sido un mensaje de unión y respaldo. Me decían que Amaury intercambió palabras con algunos elementos importantes de este club, entre ellos Gabriel Milito, y que el principal mensaje que quería transmitir tiene que ver con el ‘respaldo, estamos unidos, es un clásico y estamos juntos'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Amaury Vergara, Javier Mier y Gabriel Milito en Verde Valle (@CHIVAS)

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.