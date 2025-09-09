La Fecha FIFA ha llegado a su fin, por lo que en Chivas ya comienzan a preparar el próximo partido del Apertura 2025 que será el Clásico Nacional contra el América en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, por lo que Amaury Vergara sorprendió a todos al mandar un poderoso mensaje.

La realidad es que el Guadalajara se mantiene como uno de los equipos con peores resultados en todo el semestre, por lo que las críticas se han volcado en contra del entrenador Gabriel Milito, los futbolistas y hasta en la directiva, por lo que el presidente del chiverío mandó un fuerte mensaje sin decir una sola palabra.

Para la sesión de trabajo de este martes que se llevó a cabo en Verde Valle, Amaury Vergara apareció en la práctica y compartió en sus redes sociales una fotografía saludando a Gabriel Milito, demostrando que lo respalda en este momento tan delicado para el club.

Muchos aficionados y hasta especialistas han manifestado su deseo de que el entrenador argentino salga del banquillo del Rebaño; sin embargo, pese a los malos resultados hay varios aspectos que demuestran que el equipo está teniendo un buen desempeño pese a la debilidad defensiva.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.