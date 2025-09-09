El futbol es un deporte que suele cautivar a millones de personas alrededor del mundo, por lo que algunos futbolistas deciden mantenerse ligados a ese deporte de alguna manera, tal y como lo hizo este exjugador y campeón con Chivas, Manuel Sol.

Después de su retiro de las canchas en 2007, el exmediocampista del Guadalajara decidió incursionar en los medios de comunicación, en donde se consolidó como analista en la cadena Telemundo; sin embargo, el exjugador acaba de anunciar que su ciclo en dicha televisora ha llegado a su fin después de 13 años.

“Comparto con ustedes que mi etapa en Telemundo ha llegado a su final. Fueron más de 13 años inolvidables, rodeado de gente increíble que siempre recordaré con todo mi cariño. Nos volveremos a ver pronto”, escribió el exmediocampista en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que Manuel Sol era un recurrente en los comentarios de los partidos de local del Guadalajara que se transmitían en dicha televisora para Estados Unidos, por lo que de inmediato se ganó el cariño de la afición que se encuentra en aquel país.

¿Cómo le fue a Manuel Sol en Chivas?

El mediocampista llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Invierno 2001, en donde de inmediato se afianzó como titular y un líder en el vestidor rojiblanco. Fue parte del equipo campeón de Liga MX en el Apertura 2006; sin embargo, su participación fue cada vez más escasa por decisión de José Manuel de la Torre, por lo que decidió retirarse al término del Clausura 2007.