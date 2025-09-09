Chivas estaría sorprendiendo a propios y extraños porque estaría muy cerca de cerrar otro refuerzo dentro de la institución con el aparente fichaje de Carlo Soldati, quien inclusive ya realizó exámenes médicos para poder proceder a la firma de su contrato.

Pese a que el Apertura 2025 ya está a la mitad, el Guadalajara estaría interesado en hacerse de los servicios de este defensor central zurdo de 20 años de edad, por lo que si todo marcha bien, podría convertirse en futbolista del Rebaño, aunque seguramente sea enviado al Tapatío en Liga de Expansión.

Carlo Soldati nació el 6 de julio del 2005 en la Ciudad de México; sin embargo, es hijo de padre suizo, por lo que cuenta con la doble nacionalidad, situación que le permitió explorar el balompié europeo por un breve lapso.

El zaguero ha llevado todo su proceso formativo en el futbol mexicano en Querétaro, en donde recibió la oportunidad de marcharse al Cagliari de Italia en el verano del 2024, oportunidad que aprovechó al formar parte del equipo campeón Sub 20 de copa con la escuadra italiana.

Sin embargo, el zaguero de 1 metro con 91 centímetros de estatura ha sido víctima de las lesiones, en donde ya habría sufrido dos rupturas de ligamento cruzado anterior, la cual la más reciente la habría sufrido en su paso por el balompié del Viejo Continente a comienzos del 2025, por lo que fue operado y con estimación de regreso en seis meses, aproximadamente.

Pese a que ya estaba entrenando con el primer equipo del Cagliari, la lesión cambió los planes, por lo que regresó a Querétaro en este verano para continuar con su rehabilitación, por lo que el Guadalajara le realizó exámenes médicos y físicos para determinar si está en condiciones para ser contratado.

¿Podría jugar en el primer equipo de Chivas?

La realidad es que por su edad, Carlo Soldati tendría la facilidad de ascender al equipo de Liga MX; sin embargo, para poder ganarse un lugar en la zaga rojiblanca deberá competir con otros defensores como José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Raúl Martínez, además de los recién habilitados en esa posición, Luis Romo y Daniel Aguirre.