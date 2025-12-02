El Guadalajara sufrió una dolorosa eliminación el domingo ante Cruz Azul, en un partido donde parecía tener todo para avanzar a las semifinales. Sin embargo, la falla de Javier Hernández en el penal decisivo no solo generó enojo en la afición, sino también una profunda tristeza, pues daba la impresión de que el objetivo estaba muy cerca y se escapó en el último instante.

Esta sensación colectiva también alcanzó a José Castillo, quien cumplió años precisamente este martes, cuando la herida de la eliminación aún sigue abierta. La cuenta oficial de Chivas lo felicitó con un mensaje breve y sobrio, cumpliendo con la ocasión, pero dejando claro que no es un momento para festejos dentro del entorno rojiblanco.

La afición del Guadalajara no dejó pasar la fecha y felicitó al joven defensor, destacando su disciplina, regularidad y polivalencia dentro de la defensa rojiblanca. Incluso pidieron que la directiva sume más jugadores con su perfil. Sin embargo, entre las reacciones también aparecieron mensajes que señalaron a Javier Hernández por la eliminación y expresaron que hubiera sido un cumpleaños ideal si el equipo hubiera logrado avanzar a las semifinales.

Uno de los refuerzos para Chivas pensados para el Clausura 2026 es un defensa central

A pesar de lo cumplidor que ha sido José Castillo en la defensa de Chivas, uno de los refuerzos solicitados por Javier Milito sería precisamente un defensa central. La intención es aumentar la competencia interna y contar con más opciones de recambio durante los partidos o en caso de alguna baja por lesión o suspensión, por lo que será cuestión de tiempo para conocer cómo quedará conformada la línea defensiva de cara al Clausura 2026.