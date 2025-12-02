El domingo Chicharito Hernández tuvo la posibilidad de convertirse en héroe, pero decidió ser el villano en la derrota de Chivas ante Cruz Azul. A casi 48 horas de un doloroso fracaso para el Guadalajara, hay que dejarle claro a Javier que su penal fallado no mancha su enorme legado, pero que sí dejó en evidencia que le pesó la playera del Guadalajara, que fue un líder de cartón y que le mintió a una afición que decidió colmar el Estadio Akron para recibirlo con los brazos abiertos.

En enero del 2024 Chicharito invitó a jugadores, cuerpo técnico, directiva y chivahermanos a unirse en busca de un mismo objetivo: ser campeones. En el Gigante de Zapopan nos dejó con la ilusión a flor de piel, con la idea de que se podía volver a marcar la diferencia y volver a pelear los títulos con su nombre como estandarte.

En el Estadio Olímpico Universitario, Chicharito Hernández dejó claro que no le pesó el penal, sino la responsabilidad de liderar a Chivas a lo largo de los últimos dos años. Ese tiro, que aún no para de bajar, dejó en evidencia que tendría que haberse retirado hace un buen tiempo o entender que podía acompañar a Chivas desde otro lugar como lo hizo Isaác Brizuela a lo largo del Apertura 2025.

Javier es y será uno de los grandes referentes de nuestro futbol, pero Chivas no merecía este papel a lo largo de los últimos 24 meses. Fue un líder de cartón, un ídolo sin fuego que siempre apareció en los momentos fáciles cuando la victoria lo cobijaba. En las derrotas, cuando la situación exigía que dé la cara prefirió ser un futbolista del montón y menospreciar a la afición más grande de México porque le parecieron injustos los silbidos en los estadios y las críticas en las redes sociales.

A Chicharito Hernández no le pesó el penal, le pesó la responsabilidad de responder como un grande dentro y fuera del campo de juego en un club gigante como Chivas. Los gestos previo a ejecutar el tiro, haciendo dominadas para aparentar que todo estaba bien, fueron una muestra más de cómo se comportó a lo largo de su estadía en el Rebaño Sagrado. No hay que olvidarse que en un principio era llamativo que no jugara o acompañara al equipo cuando era visitante, que, mientras se realizaba la pretemporada con Óscar García Junyent, decidió transmitir y llorar en la final que ganó Olimpus en la Kings Leagues y que decidió realizarse la vasectomía cuando Gabriel Milito iniciaba su gestión en el Guadalajara. ¿Qué clase de líder fue?

Chicharito Hernández debe pedirle disculpas a Chivas

Si en algo se caracterizó Javier Hernández en los últimos años mientras vestía la playera de Chivas fue en su polémico rol como influencer. En sus redes sociales lo mínimo que debe hacer es romper el silencio, mostrar humildad y pedirle disculpas a la afición de Chivas por errar un penal que condenó al Guadalajara. Si ama al Rebaño Sagrado como declara, Chicharito debe hablar ahora y no cuando se vaya por la puerta de atrás de Verde Valle.

Las estadísticas de Chicharito Hernández en Chivas